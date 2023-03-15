خلال زيارة لجمعية …”وداد كريسطال” تستحضر روح “عائشة الشنا”

القسم الفني

قامت مصممة الأزياء والمؤثرة وداد كريسطال، بزيارة لجمعية الأمهات العازبات، التي كانت ترأسها المناضلة و الناشطة الحقوقية، الراحلة عائشة الشنا.

وفي هذه الزيارة التفقدية لأوضاع الأمهات العازبات، قامت المؤثرة المغربية بتقديم بعض المساعدات لهؤلاء النساء، مغتنمة الفرصة لتسليط الضوء على مشاكلهن و كذا معاناتهن.

واختارت وداد كريسطال أن تفرج عن هذه المبادرة، من خلال مشاركتها فيديوهات تحفيزية بصفاحاتها الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي،حيث تفاعل العديد من النشطاء مع منشوراتها،معتبرين أن المؤثر الحقيقي هو من يسلط الضوء على القضايا الإنسانية و كل ما يهم مجتمعنا.

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