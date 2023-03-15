تحت إشراف عامل الصويرة.. المصادقة على 113 مشروعا وتوقيع عدد من الإتفاقيات

ع محياوي _ هبة بريس

تحت رئاسة السيد ” عادل المالكي ” عامل اقليم الصويرة ، وبحضور السيد الكاتب العام للعمالة وكذا السادة أعضاء اللجنة ، وبعض المدعوين الشركاء ، عقدت اللجنة الاقليمية للتنمية البشرية باقليم الصويرة يوم أمس الثلاثاء 14 مارس 2023 على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال، لقاءها الأول برسم سنة 2023 ، بقاعة الاجتماعات بعمالة إقليم الصويرة.

و أكد السيد العامل، رئيس اللجنة الاقليمية للتنمية البشرية خلال هذا اللقاء على الدور الفعال لهذا الورش الملكي الذي يصبو الى تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية من خلال اعطاء الأولوية للعنصر البشري كمؤشر اساسي للمرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية .

ثم قدم السيد رئيس قسم العمل الاجتماعي بالعمالة عرضا أبرز من خلاله بعض المشاريع المرتبطة بدعم سلاسل الانتاج “محور تحسين الدخل” الذي يهدف الى احداث المزيد من فرص الشغل وخلق قيمة مضافة عالية على المستوى المحلي.

هذا وقد تمت دراسة برنامج عمل سنة 2023 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية باقليم الصويرة والذي يضم 113 مشروعا تنمويا جديدا، بتكلفة تقدر ب 103.023.000,00 درهم، حيث صادقت عليه اللجنة بالإجماع.

وتتوزع هذه المشاريع على البرامج الأربعة للمبادرة المتمثلة في :

– برنامج تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية ، والخدمات الاجتماعية الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا ب 17 مشروعا ، بقيمة 67.500.000,00 درهم

– برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة ب 22 مشروعا ، بقيمة 6.766.000,00 درهم

– برنامج تحسين الدخل والادماج الاقتصادي للشباب ب 49 مشروع ، بقيمة 9.010.000,00 درهم .

– برنامج الدفع بالرأسمال البشري للاجيال الصاعدة ب 25 مشروعا ، بقيمة 19.756.000,00 درهم .

كما عرف هذا الاجتماع توقيع مجموعة من الاتفاقيات المتمثلة في :

-اتفاقية خاصة بدعم 30 من حاملي المشاريع بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية و مؤسسة البحث والتنمية والابتكار في العلوم والهندسة

– اتفاقية خاصة بوضع اعتمادات دعم مشاريع المقاولين الشباب بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية و مؤسسة البحث والتنمية والابتكار في العلوم والهندسة؛

– اتفاقية خاصة باقتناء حافلتين للنقل الرياضي بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية و المجلس الإقليمي للصويرة و الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، ومديرية التربية الوطنية، وفرع عصبة جهة مراكش أسفي لكرة القدم .

– اتفاقية خاصة باقتناء دراجات كهربائية ثلاثية العجلات والدراجات الكهربائية لفائدة بعض المهنيين بالمدينة العتيقة بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية والمجلس الجماعي للصويرة وجمعية موكا كرين والشركة المنتجة للدراجات الكهربائية.

– اتفاقية خاصة باقتناء دراجات كهربائية لفائدة بعض تلاميذ وتلميذات السنة الأولى بكالوريا بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، وجمعية الوادي الأخضر والشركة المنتجة للدراجات الكهربائية

– اتفاقية لتأهيل وتجهيز مركز لاحتضان المقاولات بالصويرة بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية والمجلس الجماعي للصويرة والشركة المغربية لتكنولوجيا المعلومات MITC

هذا و تجدر الاشارة إلى أن هذا الاجتماع عرف تقديم شريط مصور قصير حول نشاط بعض التعاونيات المستفيدة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية باقليم الصويرة، بالإضافة إلى بعض الشهادات التي تم تقديمها من قبل رؤساء التعاونيات المستفيدة، وتبقى مجهودات العامل متواصلة العين التي لا تنام .

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