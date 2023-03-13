إعلامي مصري يدعو لأكل لحم الحمير

2023-03-13 / 21:44
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هبة بريس _ متابعة

وجد مقدم برنامج حواري مصري نفسه وسط موجة غضب عارمة، على خلفية دعوته المواطنين لأكل لحوم الحمير، معتبرا أنها صحية للغاية.

وشجع تامر أمين، مقدم برنامج “آخر النهار” الذي تبثه قناة “النهار” التلفزيونية المصرية، المواطنين الذين يعانون من ضائقة مالية على أكلها.

متسائلا بالقول: “لماذا لا نأكل لحوم الحمير والخيول؟ إنها تباع وتؤكل في كثير من البلدان.

وأردف الإعلامي المقرب من الحكومة المصرية قائلا: “لحوم الخيول صحية وآمنة للغاية، وأعتقد أنها ليست محرمة شرعيا”.

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