لفتيت يفوض عددا من مهامه للوالي اليعقوبي

2023-03-09 / 17:54
0
هبة بريس - الرباط

فوض وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عددا من مهامه لوالي جهة الرباط سلا القنيطرة، عامل عمالة الرباط، وعامل الصخيرات تمارة، محمد اليعقوبي.

ووفق نص القرار المنشور بالجريدة الرسمية ف”يفوض إلى محمد اليعقوبي والي جهة الرباط سلا القنيطرة، عامل عمالة الرباط، وعامل الصخيرات تمارة بالنيابة، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الداخلية على الأوامر الصادرة للموظفين والأعوان التابعين لسلطته للقيام بمأموريات داخل المملكة وعلى الوثائق والقرارات المتعلقة بتدبير الموارد البشرية بما فيها تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح التابعة لنفوذه,.

كما يفوض للمسؤول “المصادقة على الصفقات وفسخها المتعلقة بالأشغال أو التوريدات أو الخدمات المبرمة لحساب الدولة لفائدة وزارة الداخلية.”

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تورط ايران في تسليح جبهة العار.. الجامعة العربية تدين وتتوعد

تورط ايران في تسليح جبهة العار.. الجامعة العربية تدين…

2023-03-09 / 17:58
Photo of سفيرة بعثة الإتحاد الأوروبي المعتمدة بالرباط تراسل أوزين لهذا السبب

سفيرة بعثة الإتحاد الأوروبي المعتمدة بالرباط تراسل أوزين لهذا…

2023-03-09 / 16:05
Photo of مصر تؤكد دعمها الكامل لمسار الحل الليبي – الليبي وفقا لمرجعية اتفاق الصخيرات

مصر تؤكد دعمها الكامل لمسار الحل الليبي – الليبي…

2023-03-09 / 10:11
Photo of الصداقة المغربية _ الفرنسية ..نائب يندد بسياسة النسف الفرنسية

الصداقة المغربية _ الفرنسية ..نائب يندد بسياسة النسف الفرنسية

2023-03-08 / 22:25
Photo of “وزيرات الحقائب الاستراتيجية “.. نحو تمكين المرأة في الحكومة المغربية”

“وزيرات الحقائب الاستراتيجية “.. نحو تمكين المرأة في الحكومة…

2023-03-08 / 21:12
Photo of فرحان : المغرب يعزز ترسانته التشريعية في مجال السلامة

فرحان : المغرب يعزز ترسانته التشريعية في مجال السلامة

2023-03-08 / 19:06
Photo of الأميرة للامريم تترأس الاحتفال بيوم المرأة

الأميرة للامريم تترأس الاحتفال بيوم المرأة

2023-03-08 / 18:49
Photo of مجلس حقوق الإنسان.. المغرب يفند مغالطات الجزائر ويفضح سياسة هروبها إلى الأمام

مجلس حقوق الإنسان.. المغرب يفند مغالطات الجزائر ويفضح سياسة…

2023-03-08 / 17:48
Photo of استعمال اللغات الأجنبية من قبل المؤسسات العمومية والإدارات يثير غضب أوزين

استعمال اللغات الأجنبية من قبل المؤسسات العمومية والإدارات يثير…

2023-03-08 / 16:47
Photo of الحكومة تصادق على إنشاء نظام خاص بمكاتب المعلومات الائتمانية

الحكومة تصادق على إنشاء نظام خاص بمكاتب المعلومات الائتمانية

2023-03-08 / 15:37

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق