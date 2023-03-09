لفتيت يفوض عددا من مهامه للوالي اليعقوبي

هبة بريس - الرباط

فوض وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عددا من مهامه لوالي جهة الرباط سلا القنيطرة، عامل عمالة الرباط، وعامل الصخيرات تمارة، محمد اليعقوبي.

ووفق نص القرار المنشور بالجريدة الرسمية ف”يفوض إلى محمد اليعقوبي والي جهة الرباط سلا القنيطرة، عامل عمالة الرباط، وعامل الصخيرات تمارة بالنيابة، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الداخلية على الأوامر الصادرة للموظفين والأعوان التابعين لسلطته للقيام بمأموريات داخل المملكة وعلى الوثائق والقرارات المتعلقة بتدبير الموارد البشرية بما فيها تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح التابعة لنفوذه,.

كما يفوض للمسؤول “المصادقة على الصفقات وفسخها المتعلقة بالأشغال أو التوريدات أو الخدمات المبرمة لحساب الدولة لفائدة وزارة الداخلية.”

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