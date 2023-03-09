الدرهم يرتفع مقابل الدولار

هبة بريس

أفاد مركز التجاري للأبحاث (AGR) في مذكرته الأسبوعية الأخيرة المتعلقة بتوقعات مؤشرات العملات “Weekly Mad Insights – Currencies” للأسبوع الممتد من 27 فبراير إلى 3 مارس 2023، بأن الدرهم المغربي ارتفع مقابل الدولار الأمريكي.

وأوضح مركز الأبحاث أن زوج العملات الدولار-الدرهم انخفض بنسبة 0,14 في المائة لينتقل من 10,41 إلى 10,39، مشيرا إلى أن هذا التطور يعزى إلى تأثير السلة البالغ ناقص 0,13 في المائة ارتباطا بارتفاع الأورو خلال هذا الأسبوع.

وأورد مركز التجاري للأبحاث أن تأثير السوق لا يزال شبه محايد، مبرزا أن فوارق سيولة الدرهم ظلت شبه مستقرة خلال هذا الأسبوع عند 3,35 في المائة.

وتابع المصدر ذاته أن تدفقات الواردات ظلت كبيرة مقارنة بتدفقات الصادرات، مضيفا أن هذه الفوارق المرتفعة تطبق ضغوطا على الدرهم.

وعزى مركز الأبحاث هذه الضغوط “إلى استمرار السياق التضخمي على الصعيد الدولي”.

ومن جهة أخرى، تظل تقلبات زوج العملات الأورو/الدولار رهينة بتطورات السياق التضخمي في الولايات المتحدة ومنطقة الأورو. وفي هذا الصدد، أوصى محللو المركز “المصدرين بالدولار بتقليل مستويات تعرضهم لعمليات التحوط بغية الاستفادة من الاستقرار المؤقت لزوج العملات الدولار-الدرهم”.

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