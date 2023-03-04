فريق سريع وادي زم ينفصل عن مدربه محمد البكاري

هبة بريس

أعلن فريق سريع وادي زم لكرة القدم عن انفصاله بالتراضي مع المدرب محمد البكاري الذي تولى قيادة الفريق في بداية الموسم الرياضي الحالي.

وأعلن النادي فسخ العقد الذي يربطه بالمدرب محمد البكاري بالتراضي، دون إعطاء مزيد من التوضيحات.

وتم اتخاذ هذا القرار على هامش اجتماع مع المدرب البكاري تناول النتائج الأخيرة .

ويحتل سريع وادي زم المركز الرابع في الترتيب العام برصيد 26 نقطة في نهاية الدورة ال17 من البطولة الوطنية الإحترافية “إنوي” للقسم الثاني.

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