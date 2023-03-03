الصورة تعبيرية

ودائع الأسر المغربية بالبنوك تبلغ 827,7 مليار درهم

2023-03-03 / 10:04
0
هبة بريس

أفادت لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ “القروض والودائع البنكية” لبنك المغرب، بأن الودائع لدى البنوك بلغت 1.126 مليار درهم برسم يناير 2023، بارتفاع سنوي نسبته 7,1 في المائة.

وأوضح بنك المغرب أن ودائع الأسر بلغت 827,7 مليار درهم، بارتفاع سنوي نسبته 6,5 في المائة، من بينها 199,3 مليار درهم في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج، مضيفا أن ودائع المقاولات الخاصة ارتفعت، من جانبها، بنسبة 9,4 في المائة لتصل إلى 184,5 مليار درهم.

وأشار إلى أن معدل الفائدة على الودائع لأجل 12 شهرا ارتفع، على أساس سنوي، بمقدار 20 نقطة أساس ليصل إلى 2,87 في المائة، في حين سجل معدل الفائدة على الودائع لأجل 6 أشهر ارتفاعا بمقدار 4 نقاط أساس ليصل إلى 2,28 في المائة.

وفي ما يخص حسابات الادخار، فقد تم تحديد الحد الأدنى لمعدل العائد في 1,51 في المائة بالنسبة للنصف الأول من سنة 2023، أي بارتفاع قدره 19 نقطة أساس مقارنة بالنصف السابق.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “المغرب” و”الاتحاد الأوروبي” يعتزمان توسيع شراكتهما لتشمل إسرائيل

“المغرب” و”الاتحاد الأوروبي” يعتزمان توسيع شراكتهما لتشمل إسرائيل

2023-03-02 / 19:44
Photo of إطلاق منصة لمقارنة الأسعار البنكية وتواريخ القيمة

إطلاق منصة لمقارنة الأسعار البنكية وتواريخ القيمة

2023-03-02 / 13:47
Photo of بقيمة 5,5 مليار درهم.. المغرب والاتحاد الأوروبي يوقعان على برامج للتعاون

بقيمة 5,5 مليار درهم.. المغرب والاتحاد الأوروبي يوقعان على…

2023-03-02 / 13:08
Photo of الطرق السيارة: رقم المعاملات فاق 4 مليارات درهم في 2022

الطرق السيارة: رقم المعاملات فاق 4 مليارات درهم في…

2023-03-02 / 11:38
Photo of شركة “Realme” تطرح آخر صيحات هواتف “سلسة C” بأسعار اقتصادية

شركة “Realme” تطرح آخر صيحات هواتف “سلسة C” بأسعار…

2023-03-02 / 11:08
Photo of خروج مميز للمغرب في السوق المالي الدولي.. الإجراء رافعة لدعم النمو الاقتصادي

خروج مميز للمغرب في السوق المالي الدولي.. الإجراء رافعة…

2023-03-02 / 10:59
Photo of فتاح العلوي: خروج مميز للمغرب في السوق المالي الدولي

فتاح العلوي: خروج مميز للمغرب في السوق المالي الدولي

2023-03-02 / 10:36
Photo of شركات المحروقات تعلن عن تراجع طفيف في أسعار الغازوال والبنزين

شركات المحروقات تعلن عن تراجع طفيف في أسعار الغازوال…

2023-03-01 / 19:52
Photo of رقم معاملات الوكالة الوطنية للموانئ يبلغ 2,32 مليار درهم 

رقم معاملات الوكالة الوطنية للموانئ يبلغ 2,32 مليار درهم 

2023-03-01 / 09:51
Photo of فوسفاط.. ارتفاع كبير لرقم معاملات المجمع الشريف

فوسفاط.. ارتفاع كبير لرقم معاملات المجمع الشريف

2023-02-28 / 21:38

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق