خاص.. راوية تتوعد باللجوء إلى القضاء بسبب انتحال صفتها

نجلاء مزيان - هبة بريس

تبرأت الفنانة المغربية فاطمة هراندي المعروفة باسم راوية في تصريح خاص لجريدة هبة بريس، من الحساب الذي يحمل إسمها بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.

و أكدت المتحدثة ذاتها، أنها لا تمتلك أي حساب أو صفحة بموقع انستقرام، مبرزة عزمها تقديم شكوى لدى المصالح الأمنية في هذا الصدد.

و يشار إلى أن شخص مجهول ينتحل صفة الفنانة المغربية، قام بنشر تدوينة تضامنية مع النجم المغربي سعد لمجرد، مهاجما من خلالها فنانة مغربية شابة.

و جاءت التدوينة كالتالي :”أنا مفهمتش هاد الحقد و السم كامل لي ولا في بنادم، لدرجة أنه بسبب تضامني مع سعد المجرد في قضيته لي ولات قضية رأي عام ناضت وحد الممثلة مغربية ولي غادي يكون الأغلبية فيكم كايعرفها ناضت بلوكاتني”.

و أضاف:”وهاد شي كامل للأنه تضامنت مع ولد بلادي، أنا شخصيا صدماتني بهاد التصرف لأنها خلات ولد بلدها، ولي في بلاصت باش تدافع عليه هي خترت أنها دافع على الفتاة الفرنسية لي لعبت دور المظلومة والله حشومة وعيب لاحول ولاقوة الا بالله”.

ما رأيك؟ المجموع 8 آراء 8 0