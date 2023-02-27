البشير عبدو يصف قرار القضاء الفرنسي ب “القاسي” و “الغامض”
نجلاء مزيان
أعرب الفنان المغربي البشير عبدو عن استغرابه من قرار المحكمة الجنائية بالعاصمة الفرنسية الصادر في حق نجله الفنان سعد لمجرد واصفا إياه ب “القاسي” و “الغامض”.
و قال البشير عبدو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام :”حبايبنا في كل مكان أود أن أعبر لكم عن حزني العميق، وذهولي لما أصابني وزوجتي للا نزهة وعروستنا غيتة وكل افراد اسرتنا لما أقدم عليه القضاء الفرنسي، في حق ولدي الغالي سعد لمجرد”.
و واصل قائلا:” لا يستحق هذا القرار القاسي الغامض، حيت أصبحنا هاته الأيام نعيش حياة صعبة جدا لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، دعواتكم لنا بالصبر والتحمل ريتما يأتي الفرج إن شاء الله”.
هذا وقضت محكمة باريس، مؤخرا بالسجن 6 سنوات نافذة في حق سعد لمجرد بتهمة الإعتداء على الشابة الفرنسية لورا بريول.
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المجموع 2 آراء
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5 تعليقات
القضاء الفرانسي ديمقراطي يستحق هذا
إنه فعلا حكم لايتقبله العقل وقاسي جدآ على والديه ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..
إذا كان فعلا فعل ذلك المنكر فهو يستحق أكثر من ذالك….
إذا كان قد اذنب وفعل ذالك فهو يستحق سنوات طويلة مع الأعمال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة حتى يكون عبرة لغيره لمن سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال اللاخلاقية في حق الضاحيات الأبرياء اللواتي لا ذنب لهن.. وإذا كان العكس صحيح فيجب على السلطات القضائية الفرنسية باسترجاع كرامته
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