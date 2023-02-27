البشير عبدو يصف قرار القضاء الفرنسي ب “القاسي” و “الغامض”

نجلاء مزيان

أعرب الفنان المغربي البشير عبدو عن استغرابه من قرار المحكمة الجنائية بالعاصمة الفرنسية الصادر في حق نجله الفنان سعد لمجرد واصفا إياه ب “القاسي” و “الغامض”.

و قال البشير عبدو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام :”حبايبنا في كل مكان أود أن أعبر لكم عن حزني العميق، وذهولي لما أصابني وزوجتي للا نزهة وعروستنا غيتة وكل افراد اسرتنا لما أقدم عليه القضاء الفرنسي، في حق ولدي الغالي سعد لمجرد”.

و واصل قائلا:” لا يستحق هذا القرار القاسي الغامض، حيت أصبحنا هاته الأيام نعيش حياة صعبة جدا لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، دعواتكم لنا بالصبر والتحمل ريتما يأتي الفرج إن شاء الله”.

هذا وقضت محكمة باريس، مؤخرا بالسجن 6 سنوات نافذة في حق سعد لمجرد بتهمة الإعتداء على الشابة الفرنسية لورا بريول.

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