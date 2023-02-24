دفاع لمجرد ..يجب ” التريث ” قبل اتخاذ قرار استئناف الحكم

هبة بريس _ القسم الفني

حكمت المحكمة الجنائية في باريس، الجمعة، على النجم المغربي سعد لمجرد بالسجن ست سنوات، لإدانته باغتصاب شابة وضربها في غرفة فندق في العاصمة الفرنسية في تشرين الأول/أكتوبر 2016.

بعد سبع ساعات من المداولات، قالت المحكمة إنها “مقتنعة” بحصول واقعة الاغتصاب، “التي وصفتها بشكل ثابت ودقيق” المدعية المدنية في القضية لورا ب.

وصدر أمر بالحبس، ما يعني أن سعد لمجرد سيودع السجن على الفور.

وعلاقة بالموضوع وتطوراته نقلت وكالة فرنسية ان تييري هرتسوغ، محامي سعد لمجرد، عبر عن حاجة الدفاع إلى “التفكير” قبل “اتخاذ أي قرار بشأن الخطوات اللاحقة”

واكدت ان دفاع لمجرد سيتريث قبل اتخاد قرار استئناف الحكم من عدمه، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

بالمقابل رحب محامو المدعية “لورا. ب” “بالقرار الهام المنسجم مع الواقع”، على حد قول المحامي جان مارك ديسكوبيس.

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