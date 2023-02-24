دفاع لمجرد ..يجب ” التريث ” قبل اتخاذ قرار استئناف الحكم
هبة بريس _ القسم الفني
حكمت المحكمة الجنائية في باريس، الجمعة، على النجم المغربي سعد لمجرد بالسجن ست سنوات، لإدانته باغتصاب شابة وضربها في غرفة فندق في العاصمة الفرنسية في تشرين الأول/أكتوبر 2016.
بعد سبع ساعات من المداولات، قالت المحكمة إنها “مقتنعة” بحصول واقعة الاغتصاب، “التي وصفتها بشكل ثابت ودقيق” المدعية المدنية في القضية لورا ب.
وصدر أمر بالحبس، ما يعني أن سعد لمجرد سيودع السجن على الفور.
وعلاقة بالموضوع وتطوراته نقلت وكالة فرنسية ان تييري هرتسوغ، محامي سعد لمجرد، عبر عن حاجة الدفاع إلى “التفكير” قبل “اتخاذ أي قرار بشأن الخطوات اللاحقة”
واكدت ان دفاع لمجرد سيتريث قبل اتخاد قرار استئناف الحكم من عدمه، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.
بالمقابل رحب محامو المدعية “لورا. ب” “بالقرار الهام المنسجم مع الواقع”، على حد قول المحامي جان مارك ديسكوبيس.
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19 تعليقات
كان عليه يتزوج بها وتسامح ليه .هو عندو مشكل والتهمة جنائية. وتزوج
نتمنى التخفيف عند الإستئناف، كان من المتوقع هذا الحكم لوجود أدلة دامغة و استراتيجية الدفاع كانت مكشوفة.
مكيدة مدبرة الله ياخد فيهم الحق
معلوم تنهار و تبكي فلم تكن تحلم بملايين الأورو و هي عاطلة عن العمل و عندها فقط السوسيال
لمجرد كبش فداء للعداوة الدبلوماسية بين فرنسا والمغرب
الحمد لله والمنة.وشكرا للعدالة الفرنسية.رغم اني كنت اتمنى ان يحكم على هذا الكائن بأكثر من ست سنوات.لكن لا بأس ماشاء الله فعل
ان كيدهن عظيم . ان كيدهن عظيم.ان كيدهن عظيم.ان كيدهن عظيم
نتضامن مع سعد لمجرد في هذه المحنة و نرجو الله الفرج و فك سجنه بالقوة القانون نحن لا نقبل لأيت دولة كانت ان تتدخل في شؤون الداخلية لمغرب المغاربة تحت اي يافطة كانت و مهما كانت بل نخوض مؤخرا معارك شرسة مع أوروبا عامة و فرنسا خاصة في هذا الاطار بالتالي علينا احترام العدالة الفرنسية لانه شان داخلي لفرنسا و هي صاحبة اختصاص بل حق مشروع بالجميع الأحوال يجب أن يسلم الغرب و غيره بالصفة النهائية ان المغاربة المغرب اليوم يعرفون جيدا مالهم و ما عليهم بشتى القوانين التنظيمية
فرنسا الخبيثة تسعى عبر مجموعة من الاجراءات الانتقامية تصفية حسابات سياسية مع المغرب
سعد لمجرد ذهب ضحية العلاقات السياسية المتوثرة بين المملكة المغربية الشريفة و فرنسا الاستعمارية و هنا يتضح ان القضاء في فرنسا غير مستقل و أعلن تضامني كمغربي أمريكي من الولايات المتحدة الأمريكية مع ابن بلدي سعد لمجرد
لمجرد بريء والعلاقة كانت في الأول علاقة رضائية ولم تصل الى اغتصاب ولم يحدث اغتصاب. وفرنسا سيعاقبها الله قريبا. و لمجرد طيب ابن طيب وهو منصور منصور منصور.
ظهر الحق وزهق الباطل ! صياد النعام يجيبها في راسو . نوض على سلامتك ! العقوبة لشي ستة سنوات في جلسة الاستئناف !يكما يصحاب ليك بلاد السيبة دير ما بغيتي .!!!!
الحقيقة لا يعلمها سوى الله وحده.
أتمنى أن يستفيد المجرد من هذه المحنة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم.
مدان في فرنسا وبريىء في المغرب
اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك.
لا حول ولا قوة إلا بالله
إنها العدالة التي لا مجال فيها لمفهوم الزبونية والمحسوبية
غادي يحرمونا من تجويده للقرآن الكريم و الدعوة إلى الله و خطبه و أنو كان قدوة للشباب
عجبا لزمن يسمى فيه الفاسق فنان الموسيقى حرام ⛔
المغرب ، كرواتيا، امريكا، كازاخستان، الصومال، الجزائر اليابان….
لا يجوز. القضاء.