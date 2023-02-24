دفاع لمجرد ..يجب ” التريث ” قبل اتخاذ قرار استئناف الحكم

2023-02-24 / 21:14
19
هبة بريس _ القسم الفني

حكمت المحكمة الجنائية في باريس، الجمعة، على النجم المغربي سعد لمجرد بالسجن ست سنوات، لإدانته باغتصاب شابة وضربها في غرفة فندق في العاصمة الفرنسية في تشرين الأول/أكتوبر 2016.

بعد سبع ساعات من المداولات، قالت المحكمة إنها “مقتنعة” بحصول واقعة الاغتصاب، “التي وصفتها بشكل ثابت ودقيق” المدعية المدنية في القضية لورا ب.

وصدر أمر بالحبس، ما يعني أن سعد لمجرد سيودع السجن على الفور.

وعلاقة بالموضوع وتطوراته نقلت وكالة فرنسية ان تييري هرتسوغ، محامي سعد لمجرد، عبر عن حاجة الدفاع إلى “التفكير” قبل “اتخاذ أي قرار بشأن الخطوات اللاحقة”

واكدت ان دفاع لمجرد سيتريث قبل اتخاد قرار استئناف الحكم من عدمه، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

بالمقابل رحب محامو المدعية “لورا. ب” “بالقرار الهام المنسجم مع الواقع”، على حد قول المحامي جان مارك ديسكوبيس.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بوجه شاحب و تخوف..تفاصيل الحكم على سعد لمجرد

بوجه شاحب و تخوف..تفاصيل الحكم على سعد لمجرد

2023-02-24 / 20:28
Photo of عاجل في قضية لمجرد .. القضاء يقضي بالسجن ست سنوات

عاجل في قضية لمجرد .. القضاء يقضي بالسجن ست…

2023-02-24 / 18:20
Photo of أنباء عن انفصال ابتسام العروسي عن زوجها

أنباء عن انفصال ابتسام العروسي عن زوجها

2023-02-24 / 17:50
Photo of كوثر التغزاوي مخرجة تخترق شبكة نيتفليكس ببصمة المبدعين

كوثر التغزاوي مخرجة تخترق شبكة نيتفليكس ببصمة المبدعين

2023-02-24 / 12:18
Photo of قبل إصدار الحكم .. نجوم يساندون سعد لمجرد في محنته

قبل إصدار الحكم .. نجوم يساندون سعد لمجرد في…

2023-02-24 / 10:41
Photo of النيابة العامة الفرنسية تطلب سجن سعد لمجرد 7 سنوات بتهمة الاغتصاب

النيابة العامة الفرنسية تطلب سجن سعد لمجرد 7 سنوات…

2023-02-23 / 18:56
Photo of “ميثاق” يتوج بالجائزة الذهبية الكبرى بمهرجان الإسكندرية

“ميثاق” يتوج بالجائزة الذهبية الكبرى بمهرجان الإسكندرية

2023-02-22 / 15:52
Photo of حوار.. أمين الناجي يكشف لهبة بريس تفاصيل قضية النفقة

حوار.. أمين الناجي يكشف لهبة بريس تفاصيل قضية النفقة

2023-02-22 / 14:25
Photo of هل انفصلت بسمة بوسيل عن زوجها تامر حسني ؟

هل انفصلت بسمة بوسيل عن زوجها تامر حسني ؟

2023-02-21 / 17:55
Photo of “المجون” على الأثير .. “دعاء اليحياوي” وواقعة ” الكسالة ” !!!!

“المجون” على الأثير .. “دعاء اليحياوي” وواقعة ” الكسالة…

2023-02-21 / 17:43

‫19 تعليقات

  2. نتمنى التخفيف عند الإستئناف، كان من المتوقع هذا الحكم لوجود أدلة دامغة و استراتيجية الدفاع كانت مكشوفة.

  4. معلوم تنهار و تبكي فلم تكن تحلم بملايين الأورو و هي عاطلة عن العمل و عندها فقط السوسيال

  6. الحمد لله والمنة.وشكرا للعدالة الفرنسية.رغم اني كنت اتمنى ان يحكم على هذا الكائن بأكثر من ست سنوات.لكن لا بأس ماشاء الله فعل

    1

  8. نتضامن مع سعد لمجرد في هذه المحنة و نرجو الله الفرج و فك سجنه بالقوة القانون نحن لا نقبل لأيت دولة كانت ان تتدخل في شؤون الداخلية لمغرب المغاربة تحت اي يافطة كانت و مهما كانت بل نخوض مؤخرا معارك شرسة مع أوروبا عامة و فرنسا خاصة في هذا الاطار بالتالي علينا احترام العدالة الفرنسية لانه شان داخلي لفرنسا و هي صاحبة اختصاص بل حق مشروع بالجميع الأحوال يجب أن يسلم الغرب و غيره بالصفة النهائية ان المغاربة المغرب اليوم يعرفون جيدا مالهم و ما عليهم بشتى القوانين التنظيمية

  9. فرنسا الخبيثة تسعى عبر مجموعة من الاجراءات الانتقامية تصفية حسابات سياسية مع المغرب

  10. سعد لمجرد ذهب ضحية العلاقات السياسية المتوثرة بين المملكة المغربية الشريفة و فرنسا الاستعمارية و هنا يتضح ان القضاء في فرنسا غير مستقل و أعلن تضامني كمغربي أمريكي من الولايات المتحدة الأمريكية مع ابن بلدي سعد لمجرد

  11. لمجرد بريء والعلاقة كانت في الأول علاقة رضائية ولم تصل الى اغتصاب ولم يحدث اغتصاب. وفرنسا سيعاقبها الله قريبا. و لمجرد طيب ابن طيب وهو منصور منصور منصور.

  12. ظهر الحق وزهق الباطل ! صياد النعام يجيبها في راسو . نوض على سلامتك ! العقوبة لشي ستة سنوات في جلسة الاستئناف !يكما يصحاب ليك بلاد السيبة دير ما بغيتي .!!!!

  13. الحقيقة لا يعلمها سوى الله وحده.
    أتمنى أن يستفيد المجرد من هذه المحنة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم.

    1

  17. غادي يحرمونا من تجويده للقرآن الكريم و الدعوة إلى الله و خطبه و أنو كان قدوة للشباب

  19. المغرب ، كرواتيا، امريكا، كازاخستان، الصومال، الجزائر اليابان….
    لا يجوز. القضاء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق