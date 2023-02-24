فاس..انتشار ظاهرة سرقة المنازل في تزايد والساكنة تطالب الحموشي بالتدخل

2023-02-24 / 15:59
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هبة بريس _ فاس

أصبحت ظاهرة سرقة المنازل بأحياء مدينة فاس ” العاصمة العلمية ” تتنامى بشكل مقلق ومخيف بعد تسجيل عديد من عمليات السطو التي تسجل غالبها لمجهولين على المنازل حيث تحولت الآفة الى عمل اجرامي مهيكل ومنظم يتطلب معرفة أسبابه وإيجاد حلولا له .

وشهدت المدينة خلال الفترة الاخيرة العديد من عمليات السرقة للمنازل بحي واد فاس حتى أصبح الرأي العام يتكلم عنها بكثرة، وبحي طاريق تم السطو مؤخرا على صيدلية و مازال الجناة أحرار.

وطالبت ساكنة هذه الأحياء من المسؤولين وعلى رأسهم ” عبد اللطيف الحموشي ” المدير العام للأمن الوطني على ضرورة تكثيف دوريات أمنية على مدار الساعة للحد من هذه الظاهرة التي باتت منتشرة في المدينة وذلك من أجل حماية المواطنين و ممتلكاتهم من اللصوص.

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