كوثر التغزاوي مخرجة تخترق شبكة نيتفليكس ببصمة المبدعين

2023-02-24 / 12:18
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نجلاء مزيان - هبة بريس

استطاعت المخرجة، كوثر التغزاوي حجز مكان لنفسها، ضمن قائمة المخرجين المغاربة الأكثر شهرة، بعدما كسبت الرهان على مستوى عدة أصعدة.

وتعد كوثر التغزاوي أول مخرجة فيديو كليبات بالمغرب، حيث قدمت العديد من الكليبات التي حققت نجاحا كبيرا أبرزهم: كليب “مصاري” و”في عيوني” لنعمان بلعياشي، و كليب “متبدلتش” لحاتم عمور ، كليب ”سيدي” لمحمد رضا، كليب ”برج الميزان” لمهدي فاضيلي.

وتلقت المخرجة المغربية، كوثر التغزاوي، إشادة كبيرة عقب إزالتها الستار عن أحدث أعمالها، وهو فيديو كليب “ديني معاك” للفنانة الشابة، دعاء اليحياوي والفنان kouz_1.

أحد العناصر الأساسية التي تميز المخرجة كوثر التغزاوي هو حرصها على تكوين الصورة باستخدام الألوان والإضاءة لخلق الحالة المزاجية والجو المناسب لكل فيديو، سواء كانت تعمل بميزانية كبيرة أو موارد محدودة، فإنها دائمًا ما تجد طرقًا إبداعية لإبراز فيديوهاتها بطريقة فنية ومعبرة.

يذكر أن كوثر التغزاوي، من مواليد 1987 بالدار البيضاء، اشتغلت في العديد من الأعمال الفنية منذ 2014، كأفلام، إعلانات وكليبات مغربية وأجنبية.

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