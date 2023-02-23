طاطا : إستئناف تزويد ساكنة مدينتي “فم زكيد وأقا ” بمياه الشرب

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أعاد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بإقليم طاطا، عملية تأمين تزويد مدينتي فم زكيد وأقا بالماء الشروب بحسب بلاغ المكتب الوطني للماء

وأشار البلاغ الذي تتوفر ” هبة بريس ” على نسخ منه ، أن إقليم طاطا ، قد شهد يومي 16 و17 فبراير الجاري، تساقطات مطرية مهمة أدت إلى حدوث اضطرابات في التزويد بالماء الشروب بمدينتي فم زكيد وأقا خلال هذه الفترة، بعد إتلاف القنوات الرئيسية لنقل مياه الشرب نحو هاتين المدينتين جراء فيضان واد النسولة بالقرب من فم زكيد وواد أقا.

وخلال هذه الفترة، قام المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بتزويد مشتركي مركز فم زكيد انطلاقا من الموارد المائية المحلية التي لم تتأثر بهذه الفيضانات. أما بالنسبة لمركز أقا، فقد تم تزويده بواسطة شاحنات صهريجية تمت تعبئتها من طرف السلطات المحلية.

ومن أجل إعادة تزويد ساكنة هذين المركزين بالماء الشروب في أقرب الآجال، فقد تمت تعبئة موارد بشرية ومادية مهمة من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بدعم من السلطات المحلية والجماعات الترابية المعنية، وذلك بالرغم من الصعوبات الناجمة عن استمرار تدفق المياه على مستوى أودية النسولة وأقا.

وقد تم إعادة تزويد المدينتين بالماء الشروب بالمدينتين بشكل طبيعي ابتداءً من 20 فبراير الجاري.

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