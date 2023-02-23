مجلس الحكومة يعين عميد كلية العلوم بتطوان رئيسا لجامعة الحسن الاول بسطات

2023-02-23 / 14:22
نجلاء مزيان: هبة بريس

عقدت الحكومة، يومه الخميس 23 فبراير 2023، مجلسا للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

و في هذا الصدد، عين المجلس الحكومي العميد الحالي بكلية العلوم تطوان عبد اللطيف مكرم،-عين- رئيسا لجامعة الحسن الأول بسطات.

عبد اللطيف مكرم هو أحد الكفاءات الجامعية التي أبانت عن تفانيها في العمل، كما عرف بانفتاحه الكبير على عالم السوسيو اقتصادي بجهة طنجة تطوان الحسيمة،إذ سبق له أن تقلد مهام عمادة كلية العلوم بتطوان لولايتين متتاليتين، تميزت بدينامية جامعية،و كذا بالتواصل الفعال مع الفعاليات الطلابية وهيئة التدريس والإدارة.

كما سبق لمكرم أن تقلد مهام نائب رئيس جامعة إبن زهر بأكادير لأكثر من 10 سنوات، ومديرا بالنيابة للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بأكادير، و كذا عميدا بكلية العلوم بأكادير، فضلا عن مساهمته سابقا في تدبير قطبي التنافسية بجهتي أكادير و طنطان اللذان يدعمان البحث و الإبداع لفائدة الشركات و المقاولات بهذه الجهات.

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