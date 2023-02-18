بعد إخراج مندوبتها من قمة الاتحاد الأفريقي..إسرائيل تشن هجوما لاذعا على الجزائر وجنوب أفريقيا

هبة بريس _ الرباط

ندّدت إسرائيل، السبت، بإخراج مبعوثتها، من قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، متّهمة إيران، عدوها اللدود، بتدبير هذه الخطوة، بمساعدة الجزائر ، وجنوب إفريقيا.

ويظهر مقطع فيديو يجري تداوله على الشبكات الاجتماعية حراسا يرافقون نائبة الشؤون الإفريقية في وزارة الخارجية الإسرائيلية شارون بار-لي، خارج قمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا.

ووصف ناطقٌ باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، الحادث بأنه “خطير” مشيرا إلى أن بار-لي “مراقبة معتمدة تحمل بطاقة دخول”.

وأضاف “من المحزن رؤية الاتحاد الإفريقي رهينة عدد صغير من الدول المتطرفة مثل الجزائر وجنوب إفريقيا التي تحركها الكراهية وتتحكّم بها إيران”.

وتابع الناطق أنه ينبغي للدول الإفريقية “معارضة هذه الأعمال التي تضر بالاتحاد الإفريقي والقارة بكاملها”.

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