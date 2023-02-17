أميمة أمسعدي تفاجئ متابعيها ب “الهاجرني”

2023-02-17 / 23:57
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القسم الفني

طرحت الفنانة المغربية أميمة أمسعدي يومه الجمعة أغنية جديدة بمناسبة عيد الحب، بعنوان “الهاجرني”.

وتفاعل متتبعي أميمة أمسعدي مع الأغنية الجديدة، حيث اعتبروها تحولا هاما في مسار أميمة الذي طبعته أنماط موسيقية مختلفة، جمعت فيها بين الكلمة واللحن والإيقاع من مدارس موسيقية مختلفة.

وقالت أميمة أن الأغنية الجديدة من كلمات وألحان أنور مقدور، توزيع نوح عبدي، وإنتاج “أمين برود”، تحت الإدارة الفنية لعبداللطيف سكارجي، مضيفة أن هذا العمل هو بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل.

وعن تفاصيل الأغنية قالت أميمة أنها قطعة موسيقية مغربية خالصة، بإيقاعات شعبية عصرية، تم طرحها بمناسبة “عيد الحب”.

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