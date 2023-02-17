الاتحاد الإفريقي.. إجهاض مناورات لفرض اعتماد وثيقة غير توافقية

2023-02-17 / 23:17
0
هبة بريس

رفض المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، الذي اجتمع الخميس بأديس أبابا، في إطار أشغال دورته العادية الـ42، اعتماد مشروع “استراتيجية وإطار سياسي لشراكات دول الاتحاد الإفريقي” وأرجأ النظر فيه، نظرا لعدم التوصل إلى توافق في الآراء.

وتم اتخاذ هذا القرار في الوقت الذي تناور فيه الجزائر ومن يدور في فلكها لاعتماد وثيقة تروم السماح بمشاركة واسعة في جميع مؤتمرات قمة شراكات الاتحاد الإفريقي، في انتهاك صارخ لقرارات رؤساء الدول الإفريقية المشرفة على هذه المشاركة.

وقد أجهضت ردة الفعل الحازمة لعدد كبير من الدول الإفريقية، بما فيها المغرب ، هذه المناورة.

وهكذا، ورغم الممارسات المغرضة لعدد قليل من البلدان، قرر المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي إحالة دراسة مشروع الاستراتيجية هذا إلى الهيئات التداولية للاتحاد، بتعاون وثيق مع مفوضية الاتحاد الإفريقي، بما في ذلك ما يخص قضايا المشاركة وتصنيف شراكات الاتحاد الأفريقي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of خبراء دوليون يشيدون بجهود المغرب المتواصلة في مجال الهجرة

خبراء دوليون يشيدون بجهود المغرب المتواصلة في مجال الهجرة

2023-02-17 / 22:42
Photo of لجنة المناخ لمنطقة الساحل.. رئيس النيجر يشيد عاليا بدور الملك

لجنة المناخ لمنطقة الساحل.. رئيس النيجر يشيد عاليا بدور…

2023-02-17 / 22:11
Photo of قضية بيغاسوس.. محامي المملكة: “مزايدة كلامية لا تستند على أي دليل علمي”

قضية بيغاسوس.. محامي المملكة: “مزايدة كلامية لا تستند على…

2023-02-17 / 21:35
Photo of رسميا.. هذه نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية بمجلس المستشارين

رسميا.. هذه نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية بمجلس المستشارين

2023-02-17 / 20:48
Photo of غباء “العسكر” يسقط علم الجزائر في العاصمة قبل مباراة القبائل المطالبة بالاستقلال

غباء “العسكر” يسقط علم الجزائر في العاصمة قبل مباراة…

2023-02-17 / 20:01
Photo of الملك :” تقلبات مناخية ستشكل تهديدا لحياة نحو 118 مليون إفريقي

الملك :” تقلبات مناخية ستشكل تهديدا لحياة نحو 118…

2023-02-17 / 17:15
Photo of بوريطة لوزير خارجية مصر .. ندعم ايجاد حلول للملف الليبي دون إملاءات خارجية

بوريطة لوزير خارجية مصر .. ندعم ايجاد حلول للملف…

2023-02-17 / 16:34
Photo of في اتصال هاتفي..بوريطة يستعرض مع ” احمد اللورد ” تطورات العلاقات الثنائية

في اتصال هاتفي..بوريطة يستعرض مع ” احمد اللورد ”…

2023-02-17 / 13:54
Photo of بوريطة: المغرب عازم على تعزيز التعاون مع البلدان الإفريقية

بوريطة: المغرب عازم على تعزيز التعاون مع البلدان الإفريقية

2023-02-17 / 12:44
Photo of سخط عارم لموظفي الجالية ضد قرار للوزير “بوريطة”

سخط عارم لموظفي الجالية ضد قرار للوزير “بوريطة”

2023-02-17 / 11:24

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق