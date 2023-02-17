بهدف قاتل.. الوداد الرياضي يتعثر أمام شبيبة القبايل

هبة بريس

انهزم الوداد الرياضي أمام مضيفه شبيبة القبايل الجزائري بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة بملعب 1 نونبر بتيزي وزو، لحساب لقاءات الجولة الثانية من مرحلة مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وسجل بدر الدين سوياد هدف الفوز لشبيبة القبايل في الدقيقة 87 من المباراة.

وسيلتقي الوداد الرياضي في مباراته القارية القادمة مع بترو أتلتيكو الأنغولي يوم 24 فبراير الحالي بداية من الثامنة مساء بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

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