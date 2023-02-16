زينة الداودية تطرح جديدها الفني “مليار”

2023-02-16 / 16:27
0
القسم الفني _ هبة بريس

طرحت الفنانة المغربية زينة الداودية أحدث أعمالها الفنية، عبر قناتها الرسمية على موقع رفع الفيديوهات يوتيوب، تحت عنوان “ مليار ”.

“مليار ” هي أغنية رومانسية بطابع شعبي وتوزيع عصري، وهي أول عمل فني لزينة الداودية خلال سنة 2023، بعد إصدارها لمجموعة من الأعمال الغنائية المختلفة.

وقد تعاونت زينة الداودية على مستوى الكلمات مع الكاتب محمد أمير وعلى مستوى الألحان تعاملت مع الملحن صلاح مجاهد و الموزع أنس الادريسي و ماسترينغ لبدر المخلوفي، أما الكليب فتم تصويره بمدينة شفشاون تحت إدارة المخرج المغربي حسن الكرفطي، الذي تعاملت معه الداودية في مجموعة من الأعمال الغنائية الناجحة.

وعرفت الداودية نجاحا فنيا السنة الماضية من خلال مجموعة من الإصدارات الفنية التي بصمت من خلالها عن مسيرة ناجحة،استطاعت من خلالها الوصول إلى أكبر عدد من الجمهور في المغرب و أوروبا والعالم العربي، من خلال تنوعها بمجموعة من الأنماط الغنائية بالإضافة إلى مجموعة من الجولات الفنية التي قادتها لمجموعة من الدول الأوروبية من بينها فرنسا وإسبانيا وهولندا وألمانيا وبلجيكا وبريطانيا .. لإحياء مجموعة من السهرات الفنية.

وتجاوزت قناة الداودية حاجز المليار مشاهدة، على موقع تحميل الفيديوهات “يوتيوب”، لتدخل بذلك نادي الفنانين العرب الذين تخطت مجموع أغانيهم المليار مشاهدة على ذات المنصة، كما احتفلت قبل ايام بوصول أغنيتها “شدي ولدك عليا” الى 100 مليون مشاهدة.

رابط الأغنية على موقع اليوتيوب

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أسبوع الموضة المغربي Maroc Fashion Week بمراكش

أسبوع الموضة المغربي Maroc Fashion Week بمراكش

2023-02-16 / 15:38
Photo of “لطيفة بامو” مغربية تروج للموروث الثقافي المغربي بأمريكا

“لطيفة بامو” مغربية تروج للموروث الثقافي المغربي بأمريكا

2023-02-16 / 13:29
Photo of “ستيلوك مع النسا”..حملة رقمية تواصلية ضد العنف

“ستيلوك مع النسا”..حملة رقمية تواصلية ضد العنف

2023-02-16 / 13:04
Photo of فاطمة الزهراء القرطبي تتألق في “طاوعت قلبي”

فاطمة الزهراء القرطبي تتألق في “طاوعت قلبي”

2023-02-15 / 22:53
Photo of عبير براني ترزق بمولودها الأول “رزق”

عبير براني ترزق بمولودها الأول “رزق”

2023-02-15 / 21:17
Photo of “جورج وسوف” يهدي “نص عمري” لروح ابنه الراحل

“جورج وسوف” يهدي “نص عمري” لروح ابنه الراحل

2023-02-15 / 15:58
Photo of النقري يكشف لهبة بريس حقيقة مشاركة وليد الركراكي في سيتكوم “ديرو النية”

النقري يكشف لهبة بريس حقيقة مشاركة وليد الركراكي في…

2023-02-14 / 22:30
Photo of في توقيت غير مناسب.. زهير البهاوي يطرح جديده الفني

في توقيت غير مناسب.. زهير البهاوي يطرح جديده الفني

2023-02-14 / 20:45
Photo of للمرة الأولى..الإمارات تنظم مسابقة “ملكة جمال العالم 2023”

للمرة الأولى..الإمارات تنظم مسابقة “ملكة جمال العالم 2023”

2023-02-14 / 20:08
Photo of من جديد.. هبة بريس تكشف أسماء ضيوف برنامج “مشيتي فيها”

من جديد.. هبة بريس تكشف أسماء ضيوف برنامج “مشيتي…

2023-02-13 / 22:52

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق