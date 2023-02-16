زينة الداودية تطرح جديدها الفني “مليار”

القسم الفني _ هبة بريس

طرحت الفنانة المغربية زينة الداودية أحدث أعمالها الفنية، عبر قناتها الرسمية على موقع رفع الفيديوهات يوتيوب، تحت عنوان “ مليار ”.

“مليار ” هي أغنية رومانسية بطابع شعبي وتوزيع عصري، وهي أول عمل فني لزينة الداودية خلال سنة 2023، بعد إصدارها لمجموعة من الأعمال الغنائية المختلفة.

وقد تعاونت زينة الداودية على مستوى الكلمات مع الكاتب محمد أمير وعلى مستوى الألحان تعاملت مع الملحن صلاح مجاهد و الموزع أنس الادريسي و ماسترينغ لبدر المخلوفي، أما الكليب فتم تصويره بمدينة شفشاون تحت إدارة المخرج المغربي حسن الكرفطي، الذي تعاملت معه الداودية في مجموعة من الأعمال الغنائية الناجحة.

وعرفت الداودية نجاحا فنيا السنة الماضية من خلال مجموعة من الإصدارات الفنية التي بصمت من خلالها عن مسيرة ناجحة،استطاعت من خلالها الوصول إلى أكبر عدد من الجمهور في المغرب و أوروبا والعالم العربي، من خلال تنوعها بمجموعة من الأنماط الغنائية بالإضافة إلى مجموعة من الجولات الفنية التي قادتها لمجموعة من الدول الأوروبية من بينها فرنسا وإسبانيا وهولندا وألمانيا وبلجيكا وبريطانيا .. لإحياء مجموعة من السهرات الفنية.

وتجاوزت قناة الداودية حاجز المليار مشاهدة، على موقع تحميل الفيديوهات “يوتيوب”، لتدخل بذلك نادي الفنانين العرب الذين تخطت مجموع أغانيهم المليار مشاهدة على ذات المنصة، كما احتفلت قبل ايام بوصول أغنيتها “شدي ولدك عليا” الى 100 مليون مشاهدة.

رابط الأغنية على موقع اليوتيوب

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