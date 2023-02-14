النقري يكشف لهبة بريس حقيقة مشاركة وليد الركراكي في سيتكوم “ديرو النية”

2023-02-14 / 22:30
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نجلاء مزيان

تداول العديد من النشطاء بمنصات التواصل الاجتماعي، خبر مشاركة الناخب الوطني، وليد الركراكي في السيتكوم الرمضاني “ديرو النية”.

وفي هذا الصدد، نفى المنتج المغربي خالد النقري عبر تصريح خاص لجريدة هبة بريس الإلكترونية، صحة الخبر، مؤكدا أن مشاركة ربان المنتخب المغربي في أي عمل لن يزيده إلا شرفا و قيمة.

وواصل المتحدث ذاته:” الخبر غير صحيح ، لكن مكرهتش أنه يجي يشرفنا و يكون معانا ضيف شرف، الركراكي شرف المغاربة و شرفنا جميعا و غادي يشرف أي عمل غادي يشارك فيه”.

وجدير بالذكر أن “ديرو النية” هو عمل رمضاني من 30 حلقة، من المرتقب عرضه على القناة الثانية،و يضم أبرز النجوم المغاربة،كما أنه استطاع أن يجمع مهدي فولان بأم طفلته نرجس الحلاق، و عبد الخالق فهيد بزميله محمد الخياري، وهو من إخراج صفاء بركة وإنتاج شركة “ديسكونيكتد”.

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