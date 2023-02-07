مدينة فاس تحتضن manoir du caftan في دورته الأولى

2023-02-07 / 16:00
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القسم الفني

تستعد مدينة فاس يوم السبت القادم لإحتضان مهرجان فني كبير يحتفي بالثقافة و الفن المغربي من خلال عرض أزياء للقفطان المغربي تحت عنوان manoir du caftan في دورته الأولى والذي سيحتضنه قصر بنجلون بمشاركة مصممين من كل جهات المملكة و بحضور ألمع نجوم الفن والإعلام المغربي.

المهرجان من تنظيم جمعية الزهراء للثقافة و الفن التي تسعى إلى جعل هذا الحدث ملتقى سنوي لكل عشاق الموضة و الفن، بالإضافة إلى إعطاء إشعاع للقفطان المغربي للإرتقاء بمكانته العالمية باعتباره تراثا مغربيا أصيلا وجزء لا يتجزأ من الثقافة المغربية العريقة.

و ستعرف هذه الدورة مشاركة كل من الفنانة المغربية دنيا بطمة والفنان المغربي حاتم ايدار و الفنان نور زين بالإضافة الى الإعلامي المغربي رشيد العلالي.

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