زلزال تركيا.. إنقاذ أطفال و رضع بقوا 30 ساعة تحت أنقاض مبنى من ست طوابق

2023-02-07 / 10:04
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هبة بريس ـ وكالات

هي مشيئة الخالق جل و علا تلك التي سمحت لأطفال و رضع بالبقاء قيد الحياة تحت أنقاض المباني التي دمرها زلزال تركيا لأكثر من 30 ساعة.

و في التفاصيل، أفادت وكالات أنباء تركية أن فرق البحث تمكنت من إنقاذ 5 أطفال وسيدتين من تحت أنقاض المباني المنهارة بفعل الزلزال في ولايتي غازي عنتاب، وديار بكر جنوب تركيا.

وأفادت ذات المصادر أن فرق القوات الخاصة تمكنت من إنقاذ طفلين من تحت الأنقاض بولاية غازي عنتاب، بينما في منطقة “نزيب” بالولاية تم إنقاذ أسرة مكونة من أم و3 أطفال بعد بقائهم حوالي 30 ساعة تحت المبنى المدمر.

و أنقذت فرق البحث في ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا، أما وابنتها من تحت أنقاض المباني المنهارة بعد مرور 30 ساعة على وقوع الزلزال.

وأشارت ذات المصادر الإعلامية التركية إلى نقل الأم وابنتها إلى مستشفى قريب، إثر إنقاذهما من تحت أنقاض مبنى مكون من 6 طوابق.

كما أنقذت الفرق أما ورضيعها بعد 29 ساعة قضياها تحت الأنقاض في ولاية هطاي.

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