TOPSHOT - Ukrainian servicemen walk on the road toward their base near the frontline in the Donetsk region on February 4, 2023, amid the Russian invasion of Ukraine. (Photo by YASUYOSHI CHIBA / AFP)

قصف روسي كثيف على أوكرانيا وزيلينسكي يقر بأن الوضع يتعقد

2023-02-05 / 20:04
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هبة بريس - وكالات

شهدت أوكرانيا السبت عمليّات قصف روسيّة كثيفة، غداة تلقّيها وعودًا بالحصول على أسلحة غربيّة طويلة المدى، مؤكّدةً في الوقت نفسه صدّ هجوم على مدينة باخموت في الشرق بعدما وصفها الرئيس الأوكراني بأنّها “حصن”.

وأقرّ الرئيس فولوديمير زيلينسكي السبت بأنّ الوضع “يتعقّد” على الأرض في مواجهة القوّات الروسيّة. وقال في رسالته اليوميّة “خلال 346 يومًا من هذه الحرب، كثيرًا ما قلتُ إنّ الوضع على الخطوط الأماميّة صعب. والوضع يزداد تعقيدًا”.

وأضاف زيلينسكي “نحن الآن مجدّدًا في مثل هذه اللحظة. لحظة يحشد فيها المحتلّ المزيد والمزيد من قوّاته لكسر دفاعنا. إنّ الوضع صعب جدًّا الآن في باخموت وفوغليدار وليمان (في الشرق) وغيرها من المناطق”.

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