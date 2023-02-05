أشتوكة : السلطات تحبط محاولة للهجرة السرية وتوقيف اعضاء من تعاونية للبحارة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تمكنت السلطات المحلية بمنطقة سيدي بيبي اقليم اشتوكة ايت باها، من إحباط عملية رحلة للهجرة السرية بشواطئ المنطقة .

وقالت مصادر الجريدة، أن شكوك السلطات قبل يومين، حامت حول شاحنة تحمل قارب للصيد مزود بمحركين، مما مكن من تعقب الشاحنة لمعرفة وجهتها، بعد إبلاغ مصالح الدرك التي استنفرت عناصرها الى عين المكان .

وبعد الترصد للشاحنة التى تحمل القارب، لوحظ استعمال جرار تابع لتعاونية للبحارة بالمنطقة، كان سيقوم بمهمة انزال القارب .

هذا وقد تمت مداهمة المكان، وتوقيف عدد من الأشخاص من ضمنهم عضو بنعاونية للبحارة الى جانب مستخدم سائق الجرار وسائق الشاحنة التي تحمل قارب الصيد وحجز سيارة رباعية الدفع.

مصادر الجريدة، كشفت أن منظمي الهجرة السرية، كانوا قد اتفقوا مع مساعديهم من التعاونية ، بمدهم بمبلغ مالي يقدر ب 40 ألف درهم للسماح لهم باتمام العملية.

ولازل الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية, تحت إشراف النيابة العامة المخنصة، من أجل الاستماع لهم ومعرفة هوية أشخاص اخرين مرتبطين بهذه الشبكة .

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