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عبر مضيق جبل طارق ..الاجتماع المغربي الاسباني يحيي مشروع الربط القاري بين البلدين

2023-02-04 / 18:22
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هبة بريس -

أعاد الاجتماع الرفيع المستوى المغربي-الإسباني، الذي احتضنه المغرب يومي فاتح و2 فبراير 2023، إلى الواجهة النقاش حول مشروع الربط القاري بين البلدين، من خلال نفق تحت-بحري.

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال أشغال الاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا الذي ترأسه بشكل مشترك مع نظيره الإسباني، بيدرو سانشيز، إن هذا الحدث يعد فرصة لخلق نموذج للتعاون بين ضفتي المتوسط، في بعديه الأورو-متوسطي والأورو-إفريقي.

وأكد أخنوش، أن القرب الجغرافي والعلاقات الاقتصادية بين المملكتين، تتجاوز ما هو ظرفي إلى ما هو هيكلي، لتفتح بذلك آفاقا لمشاريع تعتبر رافعة أساسية لبناء المستقبل، من بينها مشروع الربط القاري بين البلدين، الذي من شأنه أن يُحدث ثورة حقيقية على مستويات عدة.

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