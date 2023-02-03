هند السعديدي تعلن انضمامها لطاقم مسلسل “لمكتوب”

نجلاء مزيان

أعلنت الفنانة المغربية هند السعديدي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، عن انضمامها لطاقم المسلسل الرمضاني “لمكتوب”.

و نشرت هند السعديدي عبر ذات المنصة مقطع فيديو من كواليس العمل الدرامي، مرفوق بتعليق جاء فيه :”أولا بغيت نقولكم توحشتكم، وتانيا بغيت نقولكم من خلال هذا الفيديو أنني سعيدة بانضمامي لفريق المسلسل الناجح لمكتوب”.

و واصلت قائلة:”من خلال شخصية جديدة عليا، وحكاية لم يسبق تناولها في الدراما المغربية، أتمنى أن أوفق فيها يارب، وثالتا كنشركم أصدقائي عائلتي.. والفانز جميعا على متمنياتكم الجميلة لي في عيد ميلادي”.

و الجدير بالذكر أن المسلسل الرمضاني “لمكتوب” الذي جرى بثه على القناة الثانية طيلة أيام شهر رمضان الفضيل، تميز بحبكة درامية جرت المتفرج المغربي من أول حلقة.

وبالرغم من الجدل الذي أثاره إلا أنه استطاع أن يتصدر قائمة الأعمال المغربية الأكثر مشاهدة على القناة الثانية، إضافة إلى تصدره الطوندونس المغربي عبر موقع رفع الفيديوهات العالمي يوتيوب لأكثر من مرة.

و يشار إلى أن مجموعة من الفنانين شاركوا بالجزء الأول من العمل أبرزهم : دنيا بوطازوت، أمين الناجي، مريم الزعيمي، سلوى زرهان، ندى هداوي، هند بن اجبارة، سكينة درابيل، رفيق بوبكر، أيوب كريطع و أنس الحمدوشي.

و في سياق منفصل، تألقت النجمة المغربية هند السعديدي خلال مشاركتها في مسلسل “بغيت حياتك”، حيث أشاد العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي بأدائها الرائع رفقة كل من نورة الصقلي و سامية أقريو و مريم الزعيمي و عزيز حطاب و آخرون.

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