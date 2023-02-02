إسبانيا تجدد موقفها الذي يعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي الأساس الأكثر جدية
هبة بريس _ الرباط
أكد إعلان مشترك صدر عقب اشغال الدورة الـ 12 للاجتماع رفيع المستوى المغرب إسبانيا المنعقد اليوم الخميس بالرباط أن إسبانيا تجدد موقفها بخصوص قضية الصحراء، والذي ورد في الإعلان المشترك بتاريخ 7 أبريل 2022، عقب اللقاء بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز.
وجاء في الإعلان المشترك ل 7 أبريل الماضي أن إسبانيا تعتبر أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 هي الأساس الأكثر جدية وواقعية وصدقية لحل النزاع حول الصحراء.
كما أن إسبانيا اعترفت في الإعلان المشترك ل 7 أبريل 2022، بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب، وبالجهود الجادة وذات المصداقية للمغرب في إطار الأمم المتحدة لإيجاد حل متوافق بشأنه.
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7 تعليقات
و ماذا عن مراقبة الطيران فوق الصحراء المغربية ؟؟؟
ما نتيجة هاته القمة و ماهي خلاصاتها و ماهو الجديد
ليس هناك أي جديد، لم يتم التطرق إلى المواضيع الأساسية: ملف سبتة و مليلية و ترسيم الحدود البحرية… اعتقد أنه من الغباء تدريس اللغة الاسبانية في المدارس المغربية… وهل اسبانيا تدرس اللغات المغربية في المدارس الاسبانية؟
تشجعون لغة اسبانيا. مادا عن اللغة العربية والامازيغية باسبانيا خاصة للجالية المغربية هناك. لماذا لا يكون التعامل بالمثل. لا نريد لغات كثيرة بالمغرب. لديا لغتنا. نحتاج فقط الانجليزية. ومن اراد ان يشتغل ترجمان فليتعلم الفرنسية والصينيه
اسبانيا تعرف جيدا مكانة المغرب والدور الكبير الذي يلعبه في حماية حدودها البحرية من جميع التهديدات ونتمنى أن تكون عندها حسن نية مع بلادنا ونتمنى أن يستغل السيد رئيس الحكومة عزيز أخنوش هذه الفرصة وتشجيع اسبانيا على وضع استثمارات جديدة بالمملكة المغربية الشريفة.
المغرب اليوم صار من بين الدول الأكثر ديبلوماسية مع جميع الدول وهذا بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيداه.
اسبانيا أصبحت تدرك قيمة المغرب وعليها أن تحسن علاقاته معه ويجب على السيد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن يستغل هذه الفرصة من أجل ابرام اتفاقيات جديدة تعود بالنفع الكبير على المغرب.