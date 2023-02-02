وزير الداخلية يجري مباحثات مع نظيره الاسباني

2023-02-02 / 12:02
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هبة بريس

أجرى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، صباح اليوم الخميس بالرباط، مباحثات مع نظيره الإسباني، فيرناندو غراندي مارلاسكا غوميث.

ويرافق السيد غراندي مارلاسكا غوميث رئيس الحكومة الإسبانية السيد بيدرو سانشيز الذي حل أمس الأربعاء بمطار الرباط سلا على رأس وفد هام حيث سيترأس إلى جانب نظيره المغربي السيد عزيز أخنوش أشغال الاجتماع الـ 12 رفيع المستوى المغرب-إسبانيا.

ويأتي الاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا، بعد ثمان سنوات على عقد آخر دورة لهذه الآلية المؤسساتية، ليكرس الشراكة الاستراتيجية والدينامية التي انخرط فيها البلدان عقب الزيارة التي قام بها السيد سانشيز للمغرب، في أبريل الماضي، بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

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