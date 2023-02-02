عن وفاة والديها.. فرح الفاسي:” و لا تحسبن الفراق هين”

نجلاء مزيان

تقاسمت الفنانة المغربية فرح الفاسي مع متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي، حزنها العميق على إثر وفاة والديها في نفس السنة.

و نشرت الفاسي صورة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، تظهر فيها و هي تذرف الدموع، مرفوقة بتعليق جاء فيه:”ولا تحسبن الفراق هين وهو عند الله عظيم”.

وواصلت الفنانة المغربية:”والله لو عرفتو القيمة ديال الواليدين متضيعو حتى دقيقة بعاد عليهم، الحمد لله لي عندو واليديه راه عندو الكنز”.

و اختتمت بالدعاء لهما:” اللهم إني أشهدك بأن أبي وأمي قد أحسنوا إلي منذ يوم ولادتي وحتى يوم وفاتهم، اللهم وبحق هذا الإحسان أسألك اللهم أن تغفر لهم، وترحمهم برحمتك الواسعة وتعف عنهم يا عفو يا كريم، وتوسع عليهم قبرهم، إنك أنت الرحمن الرحيم بعبادك لا رحيم غيرك”.

و الجدير بالذكر أن والدة فرح الفاسي غادرت إلى دار البقاء قبل أسابيع قليلة، فيما توفي والدها السنة الفارطة بعد معاناته الطويلة مع المرض.

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