وفي_ات وعشرات الجرحى في مستشفى بالقاهرة

2023-02-01 / 23:04
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هبة بريس _ متابعة

أودى حريق شب في مستشفى النور المحمدي بالعاصمة المصرية القاهرة، بحياة 3 أشخاص، وأدى إلى إصابة 32 آخرين، الأربعاء 1 فبراير 2023، وفق حصيلة أولية للضحايا.

وزارة الصحة المصرية قالت في بيان، إنه “تم الدفع بـ12 سيارة إسعاف لموقع حريق نشب بقسم الأشعة داخل أحد المستشفيات التابعة لإحدى الجمعيات الأهلية بالمطرية بمحافظة القاهرة”.

أضافت الوزارة أن “الحصيلة الأولية للحادث تشير إلى إصابة 32 مواطناً، وثلاث حالات وفاة وجارٍ المتابعة (..)”، مشيرةً إلى أن “الإصابات تراوحت بين حروق وكسور، واختناقات، وجميع المصابين يتلقون الخدمة الطبية اللازمة (بمستشفيات بمحيط الحادث)”.

مقاطع فيديو انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي، أظهرت حريقاً كبيراً في المستشفى، فيما سُمعت أصوات صراخ بالمكان

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