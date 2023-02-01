“الريان القطري” يقدم لاعبه الجديد المغربي بوفال

2023-02-01 / 20:13
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هبة بريس _ رياضة

قدم نادي الريان القطري لكرة القدم اليوم الأربعاء لاعبه الجديد الدولي المغربي سفيان بوفال الذي انتقل إليه قادمًا من فريق أنجيه الفرنسي.

وقال بوفال، إنه سعيد بخوض تجربة جديدة في مساره الاحترافي مع نادي الريان القطري، مشيرا إلى أن ظروف انتقاله إلى الفريق احتاجت إلى كثير من الوقت، لكن في النهاية، سعيد وفخور باللعب للنادي القطري.

ويعد الدولي المغربي بوفال البالغ من العمر 29 عاما تعزيزا هاما للنادي القطري العريق.

وتألق متوسط الميدان الهجومي خلال المشوار الرائع للمغرب في كأس العالم قطر 2022، عندما أصبح أول منتخب أفريقي وعربي يبلغ نصف نهائي البطولة العالمية.

يذكر أن سفيان بوفال من مواليد 17 شتنبر 1993 في العاصمة الفرنسية باريس، سبق له أن لعب لأندية ليل الفرنسي، وساوتهامبثون الإنجليزي، وسيلتا فيغو الإنجليزي.

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