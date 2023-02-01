جو بايدن

مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي يفتش منزل بايدن

2023-02-01 / 18:55
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هبة بريس _ وكالات

بدأت سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية، الثلاثاء، تفتيش منزل الرئيس الأميركي، جو بايدن، في ولاية ديلاوير، على ما أعلن محاميه، في مرحلة جديدة من عملية لتقفي أثر وثائق مصنّفة سرية تعود إلى فترة توليه منصب نائب الرئيس.

وأجري البحث في ريهوبوث في عملية قال المحامي بوب باور إنها حظيت “بدعم وتعاون تام من الرئيس” عقب عمليات بحث مماثلة كشفت عن مجموعة من الوثائق، في منزل بايدن، في ويلمنغتون ومكتب سابق استخدمه الرئيس في واشنطن

وتبدو القضية محرجة بالنسبة إلى بايدن، خصوصا أنه يعتزم إعلان ترشحه لولاية رئاسية ثانية في 2024.

عيّنت وزارة العدل لجنة خاصة لإجراء تحقيق مستقل، على غرار لجنة أخرى تشرف على تحقيق مماثل بحق الرئيس السابق دونالد ترامب على خلفية نقله صناديق عدة تحوي وثائق رسمية الى منزله في فلوريدا.

ويؤكد محامو بايدن أن الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة احتفظ بهذه الوثائق “من غير قصد

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