هل تتجه الرباط لبحث إدارة المجال الجوي للصحراء مع إسبانيا ؟

2023-02-01 / 18:16
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هبة بريس _ الرباط

كشف مصدر مغربي واسع الاطلاع عن توجه المغرب لطرح قضية إدارة جزء من المجال الجوي للصحراء من قبل إسبانيا، خلال اجتماع اللجنة العليا بين البلدين، وبحث تسليمها للرباط .

جاء ذلك في تصريح أدلى به الباحث في العلاقات الدولية عبد الفتاح الفاتحي لـ”الأناضول”، تزامنا مع اجتماع اللجنة العليا المشتركة المغربية الإسبانية في الرباط، ويستمر الأربعاء والخميس.

وقال الفاتحي: “هناك إمكانية أن يطرح المغرب قضية إدارة جزء من المجال الجوي للصحراء من قبل إسبانيا، خلال القمة بين البلدين (اجتماع اللجنة العليا)”.

وتابع: “إذا أقنع المغرب إسبانيا عدم وجود تحديات أمنية ممكن أن يحدث تقدما في هذا الملف”.

ولفت إلى أن “كل الملفات ممكن مناقشتها، خصوصا بعد تحسن العلاقات، وعقد صفقات أسلحة مؤخرا بين البلدين

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