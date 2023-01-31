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حصري : جمارك ميناء الناظور تحجز “كوكايين”بحوزة سائق شاحنة للنقل الدولي

2023-01-31 / 19:10
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هبة بريس _ يسير الإيحيائي

تمكنت عناصر الجمارك بميناء الناظور قبل قليل من حجز كمية مهمة من الكوكايين كانت في طريقها إلى التراب الوطني ،

وتجري في هذه الأثناء عملية إستكمال الإجراءات القانونية والمسطرية في حق المتهم الرئيسي بمحاولة تهريب هذه الكمية المهمة من المخدرات الصلبة التي يقدر ثمنها بحوالي 350 مليون سنتيم او أكثر بقليل.

وحسب المصادر فإن المتهم الذي ضبط متلبسا بالكوكايين يعمل كسائق شاحنة للنقل الدولي، إذ عند وصوله إلى الميناء المذكور إستقل سيارة أجرة من الحجم الكبير حاملا معه ” أغراضه الشخصية” التي من ضمنها علبتين من مواد التنظيف لتمويه العناصر الجمركية، في وقت كانت العلبتين مملوءتين بالمخدرات الصلبة التي حدد وزنها في 5,46 كيلوغرام.

وتم إلقاء القبض على المتهم بعد إخبار النيابة العامة المختصة لتعميق البحث والتحقيق حول إمتدادات هذه الشبكة الإجرامية المفترضة التي ما زالت تساهم بشكل مباشر في تخريب عقول المغاربة في كل وقت وحين.

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