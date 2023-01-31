ناصر بوريطة

بوريطة يتباحث مع وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الإستونية

2023-01-31 / 18:59
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هبة بريس _ و م ع

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء بالرباط، مباحثات مع وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الإستونية، يقوم حاليا بزيارة عمل للمملكة.

وقال رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الإستونية، رايفو طام، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه المباحثات تناولت، بالأساس، قضايا متعلقة بالسياسة الخارجية للمغرب وإستونيا.

وأعرب، من جهة أخرى، عن سعادته بالفرصة التي أتيحت له لزيارة الأقاليم الجنوبية، وخاصة مدينة الداخلة “بعد طول انتظار”.

وعقد طام سلسلة من الاجتماعات في الرباط تمحورت، بالخصوص، حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

وأكد خلال لقاء مع رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، أمس، أن إحداث مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الإستونية تمليه الرغبة في تعزيز التعاون البرلماني، معتبرا أن المغرب بلد جار للاتحاد الأوروبي وأن التحديات المطروحة والعابرة للقارات تفرض على الجانبين تكثيف التعاون من أجل تجاوزها.

وأشاد السيد طام خلال مباحثاته اليوم مع وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني السيدة فاطمة الزهراء عمور، بالروابط الثقافية والتاريخية التي تجمع البلدين، مجددا التأكيد على رغبة بلاده في تعزيز روابط التعاون مع المملكة المغربية.

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