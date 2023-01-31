كورونا بالمغرب.. تسجيل 11 إصابة جديدة

2023-01-31 / 16:29
5
هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 11 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 14 شخصا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19) أن 6 ملايين و875 ألف و 770 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و421 ألف و126 شخصا، مقابل 24 مليون و919 ألف و899 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وتلقى 59 ألف و837 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و 272 ألف و240 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و255 ألف و881 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الرباط سلا القنيطرة (5)، والدار البيضاء سطات (4)، و مراكش آسفي (1)، وفاس مكناس (1).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 63 حالة، فيما لم يتم تسجيل أية حالة خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يكون مجموعها حالتين.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الجنرال دوكور دارمي المفتش العام للقوات المسلحة الملكية يستقبل نظيره البنيني

الجنرال دوكور دارمي المفتش العام للقوات المسلحة الملكية يستقبل…

2023-01-31 / 16:45
Photo of اشتوكة: قناة للري تغرق عاملا زراعيا

اشتوكة: قناة للري تغرق عاملا زراعيا

2023-01-31 / 15:01
Photo of مصطفى الميسوري يترأس الدورة العادية لغرفة الفلاحة لشهر فبراير بفاس

مصطفى الميسوري يترأس الدورة العادية لغرفة الفلاحة لشهر فبراير…

2023-01-31 / 14:57
Photo of أمن أكادير يحقق في ظروف محاولة تنظيم عملية للهجرة السرية

أمن أكادير يحقق في ظروف محاولة تنظيم عملية للهجرة…

2023-01-31 / 14:20
Photo of دراسة: إجراءات كورونا تسببت في “مشاكل تعليمية” للأطفال

دراسة: إجراءات كورونا تسببت في “مشاكل تعليمية” للأطفال

2023-01-31 / 12:55
Photo of تطوان تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

تطوان تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2023-01-31 / 12:43
Photo of أكادير : رياح قوية وغبار كثيف بسماء المدينة

أكادير : رياح قوية وغبار كثيف بسماء المدينة

2023-01-31 / 11:52
Photo of بركة يترأس المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي بلوكوس ويؤكد: الماء أحد الدعائم الأساسية للتنمية

بركة يترأس المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي بلوكوس ويؤكد:…

2023-01-31 / 11:32
Photo of انزكان.. وفاة سيدة جراء عملية إجهاض تقليدية تجر 4 أشخاص للاعتقال

انزكان.. وفاة سيدة جراء عملية إجهاض تقليدية تجر 4…

2023-01-31 / 11:17
Photo of الوكالة الحضرية للرباط وسلا تضع رهن إشارة المرتفقين شباكا أوتوماتيكيا

الوكالة الحضرية للرباط وسلا تضع رهن إشارة المرتفقين شباكا…

2023-01-31 / 10:30

‫5 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق