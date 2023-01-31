مصطفى الميسوري يترأس الدورة العادية لغرفة الفلاحة لشهر فبراير بفاس

ع محياوي – هبة بريس

عقدت الجمعية العامة العادية للغرفة الفلاحية لجهة فاس مكناس، اليوم الثلاثاء 31 يناير 2023 على الساعة العاشرة صباحا بملحقة الغرفة الفلاحية بفاس اجتماع الدورة العادية لشهر فبراير، تحت رئاسة مصطفى الميسوري رئيس الغرفة الفلاحية بالجهة الذي يعتبر من أجود المنتخبين بحزب الأحرار في الميدان الفلاحي يتحرك بجدية ومن ماله الخاص في بعض الأحيان حينما لا تتوفر لديه اعتمادات حسب متتبعي الرأي العام .

وقد تضمن جدول أعمال هذه الدورة النقط التالية:

– المصادقة على مشروع محضر الدورة السابقة

– المصادقة على الحساب الإداري لسنة 2023

– المصادقة على مشروع ميزانية 2023

– تقدم حالة الموسم الفلاحي الحالي والتدابير المتخذة من طرف الوزارة (الشعير المدعم، الأسمدة الآزوتية،…)– المديرية الجهوية للفلاحة

هذا وقد تخلل هذا اللقاء عروض من المتدخلين تمحور حصيلة برنامج الحماية الاجتماعية بالجهة ومعيقات تنزيل البرنامج – المديرية الجهوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

– حصيلة برامج التمويل الفلاحي وبرنامج انطلاقة بجهة فاس مكناس – القرض الفلاحي

ملخص أنشطة الغرفة الفلاحية لجهة فاس مكناس برسم سنة 2022، وقبل ذلك أريد أن أذكركم أن البرنامج السنوي الذي كان من المقرر أن ينجز برسم السنة الماضية قد تم تعديلهم من خلال الجمع العام الاستثنائي لشهر مارس من نفس السنة ليواكب التغييرات المناخية والاقتصادية التي عرفها الموسم الفلاحي المنصرم.

– تنظيم سلسلة لقاءات إقليمية تشاركية مع أعضاء الغرفة الفلاحية لجهة فاس مكناس،

– تنظيم اجتماعات إقليمية مع المدراء الاقليميين للفلاحة بالجهة،

– تنظيم 5 أيام تحسيسية بشراكة مع المديرية الجهوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومؤسسة القرض الفلاحي والمديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية حول ورش التغطية الصحية لفائدة الفلاحين،

– تنظيم 10 أيام تكوينية لفائدة الفلاحين ومربي الماشية بالجهة في سلاسل الإنتاج الفلاحي،

– تنظيم ورشة تكوينية بشراكة مع المدرسة الوطنية للفلاحة حول موضوع استعمال التكنولوجيا الحديثة في عملية الري بالتنقيط،

– تنظيم ندوة بمناسبة اليوم العالمي للماء حول موضوع دور المرأة في التدبير المندمج للموارد المائية بالعالم القروي،

– تنظيم ندوة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة القروية تحت شعار : ” المرأة القروية قوة دافعة لتحقيق الأمن الغذائي والرخاء الاقتصادي”.

– مشاركة الغرفة الفلاحية بالمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني المنظم من طرف مجلس الجهة بفاس،

– اقتناء وتوزيع عشر معدات تثمين النباتات الطبية والعطرية لفائدة التنظيمات المهنية النسوية الفاعلة بالجهة،

– اقتناء وتوزيع أربعون من معدات جني الزيتون لفائدة التنظيمات المهنية الفلاحية الفاعلة بالجهة،

– اقتناء وتوزيع 150 صهريج مائي مجرور من سعة 2000 لتر لفائدة التنظيمات المهنية الفلاحية الفاعلة بالجهة،

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