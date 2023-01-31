الوكالة الحضرية للرباط وسلا تضع رهن إشارة المرتفقين شباكا أوتوماتيكيا

2023-01-31 / 10:30
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هبة بريس - الرباط

في إطار الورش الذي تبنته وزارة إعداد التراب الوطنيوالتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والذي يهدف إلى تقريب الإدارة من المواطنين، ومن أجل تنويع قنوات الحصول على الخدمات العمومية، قامت الوكالة الحضرية للرباط وسلا بإحداث شباك أوتوماتيكي خاص بطلب مذكرة المعلومات التعميرية.

ويمكن هذا الشباك من طلب مذكرة المعلومات التعميريةورقمنة الوثائق الإدارية اللازمة، وكذا دفع تكاليف هذه الخدمة عن طريق أداة الدفع الإلكتروني.

وقد تم تفعيل خدمات هذا الشباك بمقر الوكالة الحضرية للرباط وسلا، على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع.

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