عزيز أخنوش

أخنوش: المملكة استطاعت تلبية احتياجاتها من الأدوية بفضل الصناعة الوطنية

2023-01-30 / 17:08
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هبة بريس - الرباط

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الصناعة الدوائية أحد القطاعات الصناعية الواعدة، حيث تحتل بلادنا المرتبة الثانية على مستوى القارة الأفريقية.

وذكر أخنوش في كلمته بجلسة الأسئلة الشفوية الشهرية بمجلس النواب، أن المملكة استطاعت تلبية احتياجاتها من الأدوية بفضل الصناعة الوطنية، التي سيتم العمل على تطويرها لمواكبة التضاعف المرتقب لرقم معاملات القطاع الصحي بفضل الإصلاحات التي نباشرها.

وتطمح الحكومة، يضيف أخنزش، إلى تعزيز السيادة الصحية للمملكة، من أجل ضمان استمرار توفير الأدوية والمنتجات الطبية الأساسية، والإسهام في إنجاح ورش تعميم التغطية الصحية الشاملة عن طريق توفير الأدوية الجنيسة وتحسين الوصول إليها وتشجيع التصنيع المحلي للأدوية، لافتا إلى المصادقة على مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وهو ما سيساهم في تعزيز الاستثمار في القطاع الدوائي والصيدلي وضمان السيادة الدوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية.

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تعليق واحد

  1. لا تنسى يا سي الرءيس الارتفاع المهول لاثمنة الادوية والتي يصل الربح فيها الى الضعف حتى عشر مرات
    فلماذا انتم صامتون على محتكري القطاع رغم الاصوات التي تتعالى في هذا الموضوع

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