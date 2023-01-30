ظهرت في فيديو تدخن سجارة إلكترونية.. أصالة تعتذر لجمهورها

هبة بريس - متابعة

تسبّب مقطع فيديو تم تداوله بين راود مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه الفنانة السورية أصالة نصري داخل كواليس برنامج اكتشاف المواهب “سعودي آيدول”، وهي تدخّن السجائر الإلكترونية، جدلا واسعا.

واستغلت أصالة دفاع زميلتها أحلام عنها في قضية تصويرها وهي تدخن “الفيب” في كواليس تصوير برنامج “سعودي أيدل”، وتقدمت باعتذار صريح من جمهورها، كما كشفت عن كواليس التقاط الفيديو المثير للجدل.

أصالة وجهت الشكر لصديقتها الفنانة أحلام بعد تطوعها للدفاع عنها، ورفض ظاهرة تصوير نجوم الفن خلسة، وقامت بإعادة مشاركة تغريدة لها عبر موقع تويتر قالت فيها أحلام: “اعذر مروري تغريدة مستفزة وغير لائقة، وهذا لن يقلل من قدرها أخوية، هي إنسانة عفوية، وتحترم جمهورها، وإلا كانت دخنت ع الهوا، ومثل ما شفت وراء الكواليس! والناس اللي تتصيد من دون أي احترام لخصوصيتها عيب عليهم، والكل يدخن ما سوت شي عظيم، ولها كل المحبة والتقدير أصالة صارت بنتنا وما نرضى فيها”.

وعلقت أصالة على التغريدة: “غاليتي لومي، ألف شكر على كلامك الطيب وشعورك الغالي، واليوم كنت راح أرد وأعتذر على تصرفي، وطبعاً ما كان المفروض أشرب فيب قدام الناس، بس كان وقت التصوير طويل، وأخدت من صديقة موجودة، وشربت منه شوي، وللأسف صوروني، بكرر اعتذاري، وراح أكون أحرص على صورتي اللي كلنا سوا شكلناها”.

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