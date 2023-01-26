“يويفا” يقرر نقل مباراة السوبر الأوروبي من روسيا إلى اليونان

هبة بريس _ رياضة

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، نقل النسخة المقبلة من مباراة كأس السوبر الأوروبي إلى اليونان بدلا من إقامتها في مدينة كازان الروسية مثلما كان مقررا من قبل.

وكان مقررا أن يلتقي الفريق الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم مع الفائز بلقب الدوري الأوروبي في 16 أغسطس (غشت) المقبل بمدينة كازان.

ولكن اللجنة التنفيذية لـ”يويفا” قررت في اجتماعها اليوم تجريد كازان من حق استضافة المباراة ونقلها إلى ملعب نادي أولمبياكوس اليوناني.

وتعرضت الفرق الروسية (منتخبات وأندية) لقرار بحرمانها من المشاركة في جميع البطولات الرسمية التي ينظمها اتحادا اللعبة الدولي (فيفا) والأوروبي (يويفا) منذ فبراير 2022 بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ودارت محادثات، الثلاثاء في نيون بين وفد من الاتحاد الروسي للعبة ومسؤولين من اليويفا.

وأشارت وكالة أنباء “إنترفاكس” الروسية إلى أن الموضوع الرئيسي لهذه المحادثات كان إمكانية عودة الفرق الروسية للمشاركة في البطولات الدولية، وأن المحادثات ستتواصل حيث ينتظر أن يكون الاجتماع التالي بين مسؤولي الاتحادين الروسي والأوروبي في فبراير المقبل.

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