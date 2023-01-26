“الضرائب” تكشف شروط إعفاء السيارات من الضريبة

هبة بريس

أقر قانون المالية لسنة 2023 تدبيرا لصالح مالكي المركبات التي مضى على استخدامها أكثر من عشر سنوات والخاضعة للضريبة الخصوصية السنوية على المركبات، والذين يرغبون سحبها نهائيًا من السير.

وحسب بلاغ لمديرية الضرائب، فإمكان هذ الفئة تسوية وضعيتهم من خلال الدفع التلقائي للضريبة الخصوصية السنوية على المركبات برسم آخر سنة مستحقة وذلك خلال الفترة الممتدة بين فاتح يناير إلى 31 ديسمبر 2023.

وللاستفادة من هذا التدبير التحفيزي، تضيف المديرية، يجب الإدلاء بوثيقة تثبت السحب النهائي للمركبة من السير طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

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