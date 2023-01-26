في البيضاء.. سعر البيض يصل “30 ريال” و اللحم يتجاوز 100 درهم للكيلوغرام

هبة بريس ـ الدار البيضاء

وصل سعر البيض “الرومي” في عدد من مناطق الدار البيضاء نهار اليوم لدرهم و نصف بينما في أماكن أخرى وصل لسعر درهم و 30 سنتيم، و هو سعر لم يصله البيض منذ سنوات حتى حين يكثر الطلب عليه في أشهر رمضان.

و في الوقت الذي ارتفع فيه سعر البيض “الرومي” بحوالي 60 في المئة، ارتفع أيضا سعر بيع البيض “البلدي” و الذي أضحى في عدد من محلات الدار البيضاء بسعر درهمين و عشرين سنتيم إلى درهمين و نصف.

موازاة مع ارتفاع سعر البيض، قفز سعر لحم العجل لأكثر من 100 درهم بعدد من محلات الجزارة بالعاصمة الاقتصادية، فيما ارتفع أيضا لحم الماعز و الخروف بزيادة تراوحت بين العشرة و خمسة عشر درهم في الكيلوغرام الواحد.

و عزا مهنيون هذا الارتفاع لتكاليف الإنتاج و علف الماشية التي ارتفعت بشكل كبير خاصة في ظل تعاقب سنوات الجفاف، فضلا على المضاربة في أسواق الجملة و هو ما يجعل هامش الربح لدى باعة التقسيط يتقلص و بالتالي يعمدون بدورهم لرفع سعر البيع للعموم.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0