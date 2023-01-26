مندوبية التخطيط: “أسعار الاستهلاك ارتفعت بنسبة 6.6 بالمائة عام 2022”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

في أحدث تقاريرها الاقتصادية، أوضحت المندوبية السامية للتخطيط بأن أسعار الاستهلاك في المغرب ارتفعت بحوالي 6,6 في المئة خلال سنة 2022 و ذلك لمجموعة من الأسباب.

و أضاف تقرير المندوبية السامية للتخطيط بأن أسعار الاستهلاك ارتفعت خلال العام المنصرم مقارنة بالسنة التي قبل و التي وصل فيها ارتفاع الأسعار لحوالي 1,4 في المئة.

التقرير ذاته، أوضح كذلك أن مؤشر المواد الغذائية ارتفع بنسبة 11 بالمائة، بينما المواد غير الغذائية ارتفعت بنسبة 3,9 بالمائة، كما ارتفعت نسبة أسعار الزيوت والدهون بحوالي 26,4 بالمائة.

و ارتفعت أسعار الوقود بنسبة 42,3 بالمائة، بينما ارتفعت أسعار الخضر وفق ذات التقرير بنسبة 15,7 بالمائة، والخبز والحبوب بنسبة 14,4 بالمائة، واللحوم بنسبة 7,9 بالمائة، ثم الحليب والبيض بنسبة 6,9 بالمائة.

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