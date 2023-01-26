مندوبية التخطيط: “أسعار الاستهلاك ارتفعت بنسبة 6.6 بالمائة عام 2022”
هبة بريس ـ الدار البيضاء
في أحدث تقاريرها الاقتصادية، أوضحت المندوبية السامية للتخطيط بأن أسعار الاستهلاك في المغرب ارتفعت بحوالي 6,6 في المئة خلال سنة 2022 و ذلك لمجموعة من الأسباب.
و أضاف تقرير المندوبية السامية للتخطيط بأن أسعار الاستهلاك ارتفعت خلال العام المنصرم مقارنة بالسنة التي قبل و التي وصل فيها ارتفاع الأسعار لحوالي 1,4 في المئة.
التقرير ذاته، أوضح كذلك أن مؤشر المواد الغذائية ارتفع بنسبة 11 بالمائة، بينما المواد غير الغذائية ارتفعت بنسبة 3,9 بالمائة، كما ارتفعت نسبة أسعار الزيوت والدهون بحوالي 26,4 بالمائة.
و ارتفعت أسعار الوقود بنسبة 42,3 بالمائة، بينما ارتفعت أسعار الخضر وفق ذات التقرير بنسبة 15,7 بالمائة، والخبز والحبوب بنسبة 14,4 بالمائة، واللحوم بنسبة 7,9 بالمائة، ثم الحليب والبيض بنسبة 6,9 بالمائة.
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أسعار الاستهلاك ارتفعت بنسبة 6.6 بالمائة عام 2020
الكل يشتكي من هذه الزيادات المهولة وبالاخص المواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة وكذا الخضر والفواكه والدواجن والقطاني وووووو وووووووو وغيرها ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ارتفعت أسعار الوقود بنسبة 42,3 بالمائة، بينما ارتفعت أسعار الخضر وفق ذات التقرير بنسبة 15,7 بالمائة، والخبز والحبوب بنسبة 14,4 بالمائة، واللحوم بنسبة 7,9 بالمائة، ثم الحليب والبيض بنسبة 6,9 بالمائة.
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم جيوب المواطنين فارغة والحكومة إلى أي حد تصل بنا اتريد منا ان نقوم بعملية النصب والسرقة … هذآ ما تريده هذه الحكومة…
لم نعد نتحمل هذه المعيشة القاسية والزيادات المهولة لقد سئمنا وتحطمت نفسيتنا بمعنى الكلمة بسبكم تدهورت حالتنا الإقتصادية والمعيشية وحسبنا آلله ونعم الوكيل.
يجب على الحكومة أن تضع مخططات للخروج من هذه الأزمة الإقتصادية والمعيشية القاسية بالمغربغ
ارتفعت بشكل كبير
ارتفاع في الثمن غير مسبوق
ارتفعت أسعار الوقود بنسبة 42,3 بالمائة، بينما ارتفعت أسعار الخضر وفق ذات التقرير بنسبة 15,7 بالمائة، والخبز والحبوب بنسبة 14,4 بالمائة، واللحوم بنسبة 7,9 بالمائة، ثم الحليب والبيض بنسبة 6,9 بالمائة.
مع رمضان يزيد الاستهلاك والثمن أيضا
مع رمضان يزيد الاستهلاك والثمن أيضاً
لا حول ولا قوة إلا بالله، لا أدري إن كان يعيش صاحب هذه الإحصائيات بالمغرب.
المرجو إعادة مراجعة حساباتك لأن الأسهار ارتفعت بنسبة 66% عوض 6,6 وندكرك أن :
اللحم انتقل من 70 درهم إلى 100 درهم أي بزيادة 42% تقريبا والدجاج من 12 درهم إلى 19 درهم أي 0.58% والبيض من 60 سنتيم إلى 150 سنتيم أي 150 % والبطاطس من 3.5 إلى 7 دراهم 50 % وووو.ألخ.
هذه تبقى كلها مواد أساسية . فعن ماذا تتكلم.
أنتم لاتهمكم الطبقة الفقيرة والكادحة والمقهورة تقررون كما تشاؤون ؛ الفقير يموت ولا أحد يهتم به ولا بمعيشته القاسية التي يعيشها لا أحد يشعر بجوعه وعطشه ولاحولة ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.
كنا نتمنى الخير في هذه الحكومة ولكن للاسف الشديد اظهروا لنا العكس…
يجب على الحكومة أن تقوم بزيارات في القرى والمدن الصغرى والمسالك الصعبة ويروا باعينهم المعيشة القاسية التي يعيشها هؤلاء الذين لا حولة لهم إلا بالله العلي العظيم..
كلها أرقام غير صحيحة أين هي اللجنة التي تقوم بمراقبة الأسعار الملتهبة جيوب المواطنين ولكن للاسف الشديد تكون سوى في شهر رمضان المبارك ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
القدرة الشرائية للمواطن لم تتحمل هذه الزيادات المهولة ، الغلاء المعيشي حطم نفسيته وحسبنا آلله ونعم الوكيل.