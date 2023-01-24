السفارة السويدية لدى أنقرة تغلق أبوابها خشية المظاهرات

هبة بريس _ وكالات

أعلنت وزارة الخارجية السويدية، أن سفارتها أغلقت أبوابها في العاصمة التركية، يوم الثلاثاء، بسبب احتمال حدوث مظاهرات.

وتجمعت حشود غاضبة خارج السفارة السويدية لدى أنقرة، خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأضرم محتجون النار في العلم السويدي خارج القنصلية في اسطنبول.

واجتمع المتظاهرون الغاضبون أمام قنصلية السويد في شارع الاستقلال بإسطنبول مساء يوم السبت بعد أن أحرق ناشط يميني متطرف نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة التركية لدى ستوكهولم.

وشوهد المتظاهرون وهم يهتفون “اضربوا السويد واشنقوا راسموس بالودان” خارج القنصلية السويدية ويشعلون النار في العلم السويدي، كما حاولوا اقتحام مبنى القنصلية.

وسبق أن حصل الناشط اليميني المتطرف راسموس بالودان على إذن من الشرطة لتنظيم احتجاج أمام السفارة التركية في ستوكهولم يوم السبت حيث أحرق نسخة من القرآن الكريم.

وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الاثنين، إن السويد لا يمكنها الاعتماد على دعم تركيا في محاولتها الانضمام إلى حلف الناتو بعد إحراق المصحف أمام سفارة الجمهورية لدى ستوكهولم.

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