المخرج الحسين حنين يمثل المغرب في مسابقة بمهرجان الإسكندرية

نجلاء مزيان

اختير الفيلم المغربي (شارت – ميثاق) لمخرجه الحسين حنين، للمشاركة في المسابقة الرسمية للفيلم العربي، ضمن فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، والمرتقب تنظيمها من 16 إلى 21 من شهر فبراير 2023.

ويمثل فيلم الحسين حنين المغرب، في هذه السابقة الدولية، ضمن ثمانية مشاركات عربية، لكل من مصر العراق والجزائر وتونس والمملكة العربية السعودية ثم الأردن و المغرب.

وتعتبر مشاركة “ميثاق” الأولى من نوعها على مستوى منطقتي الشرق والأوسط وشمالي افريقيا، حيث يحظى حنين بطموح كبير للظفر بجائزة في هذا المهرجان الدولي والعربي، خاصة أن المهرجان، يحظى بمتابعة مهمة، فضلا عن كونه يستقبل أقوى الأعمال السينمائية التي يتم انتقاءها بعناية فائقة.

وسبق لفيلم الحسين حنين، منذ إصداره، أن مثل المغرب في العديد من المهرجانات الدولية، وتوج في كثير منها، خاصة بالهند ولبنان وأستراليا وإيطاليا وبلجيكا وفرنسا وإسبانيا، كما وقع مؤخرا على مشاركة وازنة بالمهرجان الدولي ال 26 للفيلم “رود آيلاند” بالولايات المتحدة الأمريكية، والمؤهل إلى جائزة الأوسكار العالمية، حيث تم انتقاؤه من بين 6800 مشاركة تمثل 98 دولة.

كما تألق الفيلم في العديد من المهرجانات الوطنية وتوج فيها، أبرزها حصوله على الجائزة الكبرى لكل من الدورة السابعة للمهرجان الدولي لسينما المقهى بتازة، والنسخة السادسة لمهرجان سينما الشباب للفيلم القصير باشتوكة أيت باها، كما فاز بجائزة أحسن سيناريو بالدورة العاشرة لمهرجان أيام فاس للتواصل السينمائي، وجائزة الجمهور والسيناريو بملتقى سينما المجتمع في دورته السادسة وغيرها.

وتتمحور قصة الفيلم حول موضوع الطلاق، ومن خلاله تسليط الضوء على عدة قضايا مجتمعية وإنسانية، تتعلق بالتزمت الديني والتطرف، إضافة إلى قضايا حقوق المرأة والعلاقات الزوجية والإجتماعية، والمرأة والهوية واللغة الأمازيغية والأفكار الرجعية والعادات والتقاليد، وذلك في قالب فني مشوق.

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