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“التعليم” تؤكد صرف التحويل المالي الثالث لبرنامج “تيسير”

2023-01-24 / 10:12
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هبة بريس

أفادت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بأنه تم الشروع، مؤخرا، في التحويل المالي الثالث برسم الموسم الدراسي 2021 -2022، في إطار برنامج “تيسير” للدعم المالي للأسر.

وأنهت الوزارة، في بلاغ لها، إلى علم أمهات وآباء وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ المستفيدين من برنامج « تيسير »، أنه تم الشروع ابتداء من يوم الخميس 12 يناير 2023، في صرف المنح المالية برسم الشطر الثالث للموسم الدراسي 2022-2021، مشيرة إلى أن هذا الأمر يأتي تفعيلا لمقتضيات اتفاقية الشراكة المبرمة مع الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين التابع لصندوق الإيداع والتدبير للاحتياط، والتي تهم التدبير المفوض لبرنامج « تيسير ».

وأضاف المصدر ذاته، أنه يمكن للأسر المستفيدة سحب منحة برنامج « تيسير » نقدا من خلال وكالات القرب التابعة لمؤسسات الأداء المعتمدة من طرف صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط والموزعة على الصعيد الوطني، وذلك بالمجان، فيما سيتوصل المستفيدون الذين صرحوا سابقا بالمعرف البنكي بتحويل بنكي في حسابهم الخاص.

وسيظل الأجل المحدد للأداء مفتوحا لمدة كافية لدى جميع وكالات القرب المعتمدة، حيث يحق للمستفيدين اختيار أي شباك مكتب من المكاتب المعتمدة، كما يمكنهم اختيار الأداء عبر التحويل البنكي بالنسبة للتحويلات المالية المقبلة، إما بالإدلاء بحسابهم البنكي أو فتح حساب جديد لدى أي مؤسسة أداء معتمدة.

وخلص إلى أنه لمزيد من المعلومات يمكن الاطلاع على الموقع الالكتروني: https://tayssir.cdgprevoyance.ma .

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