منظمة “إيناكتس” ومؤسسة “سيتي” تواكبان المقاولين لتنفيذ مشاريعهم على أرض الواقع

2023-01-20 / 12:55
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هبة بريس - الرباط

أطلقت منظمة “إيناكتس” غير الحكومية فرع المغرب، ومؤسسة “سيتي” الأمريكية، الخميس 19 يناير 2023، النسخة الرابعة من برنامجهما الطموح «Impact@Work» الموجه للشباب المقاول في مجال الإبداع الاجتماعي، وذلك بعد النجاح الذي عرفته النسخ الثلاثة الأولى.

يسعى البرنامج في دورته الحالية إلى تمكين الشباب والشابات المتراوحة أعمارهم ما بين 18 و25 سنة من أجل خلق مقاولات في مختلف المجالات، وكذا تحسين فرص تشغيلهم، فضلا عن تطوير مهاراتهم في مجال ريادة الأعمال عبر الاستفادة من سلسلة تكوينات في مجال المقاولة والمبادرة الاجتماعية.

وإلى جانب ما سبق، سيتم تزويد المستفيدين من البرنامج بالوسائل والإمكانيات التي ستساعدهم على ولوج عالم الأعمال ومنحهم القدرة على تحويل مشاريعهم الصغيرة إلى مشاريع ذات وقع اجتماعي كبير، وذلك تحت تأطير وإشراف عدد من الخبراء الذين راكموا تجارب طويلة وواسعة في المجال.

وبلغ عدد المستفيدين المغاربة من البرنامج في دوراته الثلاثة الأولى ما مجموعه 6000 شاب وشابة متحدرين من مناطق حضرية وشبه حضرية، بكل من الجهة الشرقية وجهات الدار البيضاء- سطات، والرباط-سلا – القنيطرة، وفاس- مكناس.

وبهدف ضمان تأثير أكبر لبرنامج Impact@Work قررت اللجنة المنظمة التركيز خلال هذه النسخة على جهة الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، فاس-مكناس، وبني ملال خنيفرة، حيت سيتم استهداف 1300 طالب وطالبة.

ويعد برنامج «Impact@Work» من برامج مواكبة وتمكين الشباب الذي يستهدف شباب دول شمال إفريقيا من المغرب٬ الجزائر٬ تونس ومصر.

ويعتبر برنامج «Impact@Work» من بين المقاربات الشمولية لمؤسسة “سيتي”، التي تعمل تحت شعار “طريق النماء” (Pathways to Progress)، وهو التزام قوي وواضح من المؤسسةالتي تضع رهن هذا المشروع دعم تصل قيمته إلى 200 مليون دولار منذ سنة 2016، بهدف مساعدة آلاف الشباب على الصعيد العالمي.

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