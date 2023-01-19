لينا أكدور تنضم إلى طاقم سلمات أبو البنات

نجلاء مزيان

أفادت مصادر جريدة هبة بريس الالكترونية أن الطفلة لينا أكدور انضمت إلى طاقم المسلسل الرمضاني سلمات أبو البنات في جزئه الخامس.

و أضافت المصادر ذاتها، أن لينا أكدور تحظى بدور مهم و رئيسي و مختلف في العمل السالف ذكره، حيث سيتفاجىء المتلقي المغربي.

ويضم العمل الرمضاني نجوم جدد أبرزهم عبد السلام بوحسيني، مريم باكوش.. بالإضافة إلى الأبطال الرئيسيين كمحمد خيي، السعدية لديب،عمر لطفي،فاطمة الزهراء بلدي،و سلمى صلاح الدين…

وشرع المخرج المغربي هشام جباري في تصوير حلقات الجزء الخامس و الأخير من سلمات أبو البنات، إذ من المحتمل أن يشهد هذا الجزء العديد من المفاجئات و الأحداث الشيقة.

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 0 6