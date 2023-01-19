لينا أكدور تنضم إلى طاقم سلمات أبو البنات

2023-01-19 / 14:53
5
نجلاء مزيان

أفادت مصادر جريدة هبة بريس الالكترونية أن الطفلة لينا أكدور انضمت إلى طاقم المسلسل الرمضاني سلمات أبو البنات في جزئه الخامس.

و أضافت المصادر ذاتها، أن لينا أكدور تحظى بدور مهم و رئيسي و مختلف في العمل السالف ذكره، حيث سيتفاجىء المتلقي المغربي.

ويضم العمل الرمضاني نجوم جدد أبرزهم عبد السلام بوحسيني، مريم باكوش.. بالإضافة إلى الأبطال الرئيسيين كمحمد خيي، السعدية لديب،عمر لطفي،فاطمة الزهراء بلدي،و سلمى صلاح الدين…

وشرع المخرج المغربي هشام جباري في تصوير حلقات الجزء الخامس و الأخير من سلمات أبو البنات، إذ من المحتمل أن يشهد هذا الجزء العديد من المفاجئات و الأحداث الشيقة.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إلقاء القبض على مغنية تركية قت.لت حبيبها السابق بمشاركة والدها

إلقاء القبض على مغنية تركية قت.لت حبيبها السابق بمشاركة…

2023-01-19 / 17:56
Photo of انطلاق فعاليات المهرجان الدولي لسينما التحريك “فيكام” في هذا التاريخ  

انطلاق فعاليات المهرجان الدولي لسينما التحريك “فيكام” في هذا…

2023-01-18 / 17:53
Photo of الحكم على “طوطو” ب 8 أشهر حبسا مع وقف التنفيذ

الحكم على “طوطو” ب 8 أشهر حبسا مع وقف…

2023-01-18 / 16:08
Photo of محكمة الأسرة بالرباط تقضي”بعدم الاختصاص” في قضية الهوني ضد الناجي

محكمة الأسرة بالرباط تقضي”بعدم الاختصاص” في قضية الهوني ضد…

2023-01-18 / 13:59
Photo of في دورته العاشرة..نجوم الفن المغربي يشاركون في “قفطان مازاغان”

في دورته العاشرة..نجوم الفن المغربي يشاركون في “قفطان مازاغان”

2023-01-17 / 15:05
Photo of سعد لمجرد و زوجته ينتظران مولودهما الأول

سعد لمجرد و زوجته ينتظران مولودهما الأول

2023-01-16 / 13:11
Photo of حصريا..الإخوة بلمير ينشطان برنامج المقالب “مشيتي فيها”

حصريا..الإخوة بلمير ينشطان برنامج المقالب “مشيتي فيها”

2023-01-16 / 11:27
Photo of نشطاء يخمنون أحداث نهاية مسلسل سلمات أبو البنات

نشطاء يخمنون أحداث نهاية مسلسل سلمات أبو البنات

2023-01-14 / 17:50
Photo of “معنديش مرات خويا”.. منال بنشليخة تثير الجدل وشقيقها يخرج عن صمته

“معنديش مرات خويا”.. منال بنشليخة تثير الجدل وشقيقها يخرج…

2023-01-14 / 15:16
Photo of “استبدلت فيراري بسيارة توينغو”.. شاكيرا تهاجم بيكيه في أغنيتها الجديدة

“استبدلت فيراري بسيارة توينغو”.. شاكيرا تهاجم بيكيه في أغنيتها…

2023-01-14 / 09:52

‫5 تعليقات

  3. في تركيا واروبا لديهم أفلام وثائقية لها معنى وتركيا تجلب السياح بأفلامها نحن فقط التفاهات في التفاهات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق