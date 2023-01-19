أبرون ينوب عن الجامعة في تسليم ملاعب جديدة تمت تكسيتها بالعشب الاصطناعي

2023-01-19 / 10:24
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هبة بريس ـ رياضة

سلمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أمس الأربعاء 18 يناير 2023، الملعب البلدي بواد أمليل، لأندية المنطقة بعدما تمت تكسيته بالعشب الاصطناعي من الجيل الجديد.

وناب عن فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في عملية تسيلم الملعب عبدالمالك أبرون، عضو المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، رئيس لجنة البنيات.

ويدخل تسليم الملعب، ضمن العملية التي وضعتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ضمن خطة عملها، وسلمت بموجبها ملاعب كروية لمجموعة من الفرق المنضوية تحت لوائها، في إطار سياستها الرامية إلى تعزيز البنيات التحتية للعديد من الأندية الوطنية.

هذا و سلمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قبل يوم أمس كل من ملعبي البلدي بمدينة بن احمد والبلدي بمدينة صخور الرحامنة بعدما تم أيضا تكسية أرضيتهما بالعشب الاصطناعي.

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تعليق واحد

  1. جامعة الكرة لم تعد لها أية مصداقية بعض الفضيحة النكراء التي عصفت بكل الانجاز الرياضي التاريخي للمنتخب الوطني و لن يليها سوى الكذب و التسويف على الرأي العام ،كفى كذبا لو كان جهاز القضاء يلعلب دوره كاملا لكان اغلبكم وراء القضبان

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